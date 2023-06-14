طيران الرياض يحلق أول مرة في سماء المملكة 2023

أعلن طيران الرياض يوم الأثنين الموافق يوم 12 من شهر يونيو الحالي 2023م الهُوِيَّة البصرية للتصميم الخارجي الخاص بأسطول طائراته، الذي تم استنباطه من زهور الخزامى، وذلك عبر الاحتفال الذي تم إقامته بالمطار الدُّوَليّ للملك خالد بالرياض، وقد حضر هذا الاحتفال العديد من المسؤولين كالمهندس صالح جاسر وزير النقل، وحلقت الطائرة في سماء العاصمة على ارتفاع منخفض، كما مرت الطائرة بأشهر معالم العاصمة كبوليفارد الرياض والمركز المالي للملك عبدالله.

طيران الرياض

تعمل شركة جيران الرياض على ربط العاصمة بما يزيد عن 100 وجهه بمختلف دول العالم، وتلك نتيجة تميز السُّعُودية بموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات، وسيتم نقل الطائرة لباريس يوم 19 من شهر يونيو الحالي 2023 م، وذلك بغرض عرض الهُوِيَّة الخاصة بطيران الرياض للمرة الأولي بطريقة دولية ضمن المشاركة بمعرض باريس الجوي النسخة رَقَم 54.

أهداف طيران الرياض

تعمل شركة طيران الرياض على تيسير حوالي 100 مليون زيارة للسعودية بحلول سنة 2030م، وذلك عبر الترحيب بالمسافرين من كل أرجاء العالم، ومن المتوقع أن تعاون هذه الشركة على (نمو) إجمالي الناتج المحلي للمملكة بقيمة تبلغ 75 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى استحداث ما يزيد عن 200 ألف فرصة عمل، كما تسعى الشركة لتقديم أفضل الابتكارات الحديثة والتقنيات الرقمية لإمداد المسافرين بتجربة متميزة.

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