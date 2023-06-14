طيران الرياض تكشف تصميم طائراتها الخارجي لأول مرة

تم الكشف عن الهوية البصرية والتصميم الخارجي لطائرة بوينغ 787-9 دريملاينر، في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، لتمثيل احتفال العاصمة السعودية بالناقل الجديد، وسيتم نقل الطائرة بعد ذلك إلى باريس كجزء من المشاركة في معرض باريس الجوي الرابع والخمسين في الأسبوع المقبل، وهو أول عرض دولي لهوية الشركة، تربط فيها “شركة طيران الرياض” العاصمة بأكثر من 100 وجهة حول العالم، بسبب الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة العربية السعودية، التي تربط القارات الثلاث في آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يساعد على تغطية وتوصيل أكثر من 60٪ من سكان العالم في غضون ساعتين من الطيران.

هدف الناقل الجوي :

يتعين على الناقل الجوي الجديد الاعتماد بشكل كبير على الابتكار في توفير خدمات النقل الجوي، وأن يشكل عنصرًا فعالًا في الاستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية والنقل، واستراتيجية السياحة الوطنية للمملكة، ويحتمل أن تصبح مدينة الرياض بوابة إلى العالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، ويهدف “طيران الرياض” إلى تسهيل 100 مليون زيارة للمملكة العربية السعودية بحلول عام 2030، من خلال الترحيب بالمسافرين من جميع أنحاء العالم.

صندوق الاستثمارات العامة :

يأتي تأسيس شركة طيران الرياض تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة محلياً ودعم التنويع الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة إلى 75 مليار ريال، وخلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعد “طيران الرياض” ومطار الملك سلمان الدولي من بين أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران؛ والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي لمنظومة القطاع وزيادة تنافسيتها العالمية لتحقيق أهداف رؤية السعودية2030.