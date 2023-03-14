طيران الرياض “يبدأ أول خطواته” ويطلب اسطولًا كبير من الطائرات يصل إلى “72 طائرة”

خطى طيران الرياض أولى خطواته في سوق الطيران على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط، والذي أعلن عن طلب أسطول كبير من الطائرات حيث وصل عددهم الى 72 طائرة من النوع بوينج دريملاينر 9-787، ومن المعروف أن هذه الخطة قد تم إطلاقها من قبل صندوق الاستثمارات العام، ولمعرفة التفاصيل تابع المقال التالي.

صفقة طائرات طيران الرياض

أكدت الاخبار المعلنة أنه سوف يتم شراء حوالي 39 طائرة بالفعل، بالإضافة إلى انتشار أخبار تفيد بشراء مجموعة من الطائرات الأخرى وعددهم 33 طائرة من نوع البدن العريض، مما يوضح رؤية المملكة السديدة في أن تكون مركز عالمي خاص بالطيران، كما يؤكد ياسر الرميان رئيس صندوق الاستثمارات العامة أن هذا الاستثمار من أهم الأحداث الخاصة بالمملكة والذي يساهم في امتلاكها أكبر أسطول من الطائرات، فضلًا عن الإشارة إلى مصداقية الصندوق وسعيه الدؤوب على تنفيذ تلك الخطة في اقرب وقت.

تصريحات رئيس صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية

أكد الرميان في تصريحه أن الشركة تتعاون مع بوينج من أجل إنشاء أسطول كبير من الطائرات وأنه الخطوة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها، والذي يأتي في الأساس إلى تقوية مركزها الطوي بين دول العالم أجمع، كما أعلنت الجهات المسؤولة عن نقل اخبار الطيران داخل المملكة عن رغبتها في شراء 121 طائرة من بوينج طراز 787، وتقول الأخبار أن تلك الصفقة تعد من أكبر الصفقات التجارية التي كانت في طلب أسطول السيارات.

اهداف إنشاء أسطول طائرات في المملكة

جاء هدف المملكة في إنشاء أسطول جوي كبير يهدف إلى نقل أكثر من 330 مليون مواطن حول العالم بالإضافة إلى جذب أكثر من 100 مليون سائح وهذا بحلول عام 2030، فضلًا عن زيادة إنتاج المملكة من النفط بمقدار 76 مليار ريال سعودي بالإضافة إلى توفير مئات من فرص العمل، وبالنسبة للولايات المتحدة فإنه سوف يكون هناك أكثر من 100 ألف وظيفة متاحة بالإضافة إلى تحقيق قائدة كبيرة إلى العديد من الموردين.