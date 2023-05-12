طيران أديل السعودية ترفع عدد رحلاتها الجوية من وإلى القاهرة بنسبة 150%

أصدرت شركة “طيران أديل” السعودية، التابعة لمجموعة الخطوط السعودية بيانا كشفت فيه عن ارتفاع نسبة عملياتها التشغيلية من وإلى العاصمة المصرية “القاهرة”، والتي تعتبر ثاني محطة لشركة الطيران تم افتتاحها بعد افتتاح المحطة الأولى لها في دبي بالإمارات، واستطاعت الشركة في هذا الوقت القصير أن تصبح أكبر شركة طيران ذات تكاليف منخفضة، حيث أنها تقدم للمسافرين فيما بين المملكة ومصر رحلات جوية اقتصادية.

خطوات طيران أديل لتعزيز تواجدها في مصر

وتعتبر خطوة زيادة عدد الرحلات الجوية للشركة بين البلدين، أهم خطوة في خطة الشركة والتي تهدف إلى تعزيز وجودها بين شركات الطيران المختلفة في السوق المصري، كما تأتي أيضا هذه الخطوة استجابة لما تشهده من طلبات متزايدة على الخدمات التي تقدمها الشركة في هذا قطاع الطيران.

كما إن زيادة عدد الرحلات الجوية سوف يجعلها الإختيار الأفضل لكلا من للمواطنين والمقيمين في المملكة، بل وضيوف الرحمن أيضا وذلك لكونها تقدم أفضل أسعار للسفر الجوي، وبهذا سوف تساعد بشكل كبير في زيادة حركة السفر بين البلدين الشقيقين، وهو ما يعمل على تعزيز أواصر المحبة والتعاون .

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كم تبلغ عدد رحلات طيران أديل الجديدة؟

تبلغ الزيادة الجديدة التي تم إدخالها على شبكة رحلات “طيران أديل السعودي”، لتصل إلى الضعف في كافة الرحلات، حيث كانت عدد الرحلات من المملكة إلى القاهرة هي 28 رحلة أسبوعيا، لتصبح 71 رحلة اسبوعيا، وذلك بداية من 15 يونيو 2023م.

حيث بداية من هذا التاريخ سيتم إضافة عدد 43 رحلة جديدة اسبوعيا من اربعة مطارات مختلفة بالمملكة من وإلى القاهرة ، وستكون كالتالي:

28 رحلة أسبوعيا من الرياض

26 رحلة أسبوعيا من جدة

10 رحلة أسبوعيا من الدمام

7 رحلات اسبوعيا من المدينة المنورة ،ولكن هذه ستكون بداية من 14 سبتمبر 2023 .

نبذة عن شركة طيران اديل

على الرغم من أن شركة طيران أديل، هي شركة مملوكة لـ المؤسسة العامة للخطوط السعودية، إلا أنه منذ تأسيسها وهي تعمل بشكل مستقل تماما عن المؤسسة .

وقد تأسست شركة أديل في 17 أبريل لعام 2016م، ومقرها في مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لتقدم خدمة النقل الجوي بتكاليف منخفضة واقتصادية.

أرقام التواصل مع اديل

من داخل المملكة العربية السعودية: 920000212

من خارج المملكة العربية السعودية: 00966126346100

كم الوزن المسموح به في طيران اديل؟

يمكن للمسافر أن يحمل حقيبة واحدة أبعادها هي 55*35*20 سم ، ولا يزيد وزنها عن 7 كيلو جرام.