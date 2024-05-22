طوكيو تحتضن منتدى الإستثمار السعودي الياباني؛ ونحو 40% من واردات اليابان النفطية تتم عبر الإمدادات السعودية

أنا كاتب مصري أحب الكتابة كثيراً وأتمنى أن أتواصل مع العالم أجمع، وأتمنى أن أزور كل دول العالم لكي أتعرف على ثقافتهم وأيضا أعرفهم الثقافة الإسلامية والعربية الأصيلة، أنا فخور بأنني مسلم مصري عربي، وفخور بلغتي العربية وهي لغة القرآن الكريم، وأكثر بلد أحبها هي المملكة العربية السعودية، فاللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام.