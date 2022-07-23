تزايدت عمليات البحث في الفترة الأخيرة بالمملكة العربية السعودية عن تفاصيل طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي لسداد الديون والعلاج للمحتاجين، حيث وضعت الحكومة السعودية فرصة تقديم طلب للديوان الملكي من أجل طلب دعم بهدف تسديد الديون أو العلاج لذوي الدخل المنخفض والمحتاجين الذين لا يستطيعون تلبية متطلباتهم المعيشية، وسنزودكم في المقال أدناه بتفاصيل المساعدة المالية من الديوان الملكي وشروط الحصول عليها.

طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

يقوم الديوان الملكي بتقديم كافة الخدمات والمساعدات المالية اللازمة للمحتاجين والمرضى وغير القادرين على سداد الديون من أجل إعانتهم في ظروفهم الصعبة، ويمكنك عزيزي القارئ التقدم بطلب للحصول على هاته المساعدة باتباع الخطوات التالية:

أولا، في الخطاب قم بكتابة التحية على الشكل التالي: “تحياتي إلى ملك المملكة العربية السعودية وأمير الديوان الملكي”. بعد ذلك، عليك أخد وصل من صاحب عملك يوضح راتبك. ثم عليك تحديد كافة المعلومات العائلية الخاصة بك (أعمار الأبناء، الزوجة… الخ) إبداء سبب طلب المساعدة ومقدار الدين المالي المستحق. ثم دون رقم هاتفك. وأخيراً، توجه بالشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين.

شروط الحصول على المساعدة المالية

كما ذكرنا سابقا فهناك جملة من الشروط التي يجب استيفاؤها للحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي، وقد رتبناها لكم كالتالي: