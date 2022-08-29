شرح طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي 1444 بالخطوات الصحيحة

يقبل الكثير من محدودي الدخل على طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي 1444، الذي يستقبل العديد من الطلبات والشكاوى التي تخص المواطنين، من خلال المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين، والذي يعد أهم حلقة وصل بين المواطنين وجلالة الملك، والذي يسعى دائما إلى تقديم المساعدات المالية والعينية والعلاجية إلى المواطنين السعوديين المستحقين، لهذا نكشف لكم عبر موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي بكل سهولة ويسر.

شرح طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي 1444

هناك قواعد وأسس يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار عند مخاطبة جلالة الملك، أهمها كتابة الخطاب باللغة العربية الفصحى بالإضافة إلي تحري الدقة عند كتابة أي معلومات أو بيانات أو شرح الظروف والضائقة المالية، لذا اتبع النقاط التالية عند كتابة الخطاب:

بداية الطلب يجب أن يبدأ بالبسملة والتحية وتوجيه الخطاب إلي خادم الحرمين الشريفين.

حدد نوع المساعدة مالية أو إذا كان نوع اخر اكتبها سواء كانت (مساعدة علاجية، إسقاط قروض، أو أحكام قضائية).

كتابة جميع التفاصيل التي دفعتك إلي الحاجة لكتابة طلب المساعدة.

الختام: تقوم بتقديم التحية مرة اخري وتوجيه الشكر.

إرسال نموذج طلب المساعدة عبر البريد السعودي على العنوان التالي (الهدأ 7636- الرياض 12911).

كما يمكنكم متابعة الطلب من خلال رقم الديوان الملكي السعودي.

كيفية الحصول على مساعدة مالية

يمكنك عزيزي القارئ تقديم طلب مساعدة مالية وعينية من الديوان الملكي السعودي من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على المنصة الوطنية الموحدة. اختار طلب مساعدة مالية وعينية. الدخول على موقع الاماراة. اضغط على الخدمات الإلكترونية. حدد الخدمة. ارفق طلب المساعدة وصورة من الهوية الوطنية.

يتطلب منك تجهيز معروض طلب المساعدة وتحديد نوع المساعدة ومن ثم بيانات الخدمة.

كيفية تقديم شكوي للديوان الملكي السعودي

يستقبل الديوان الملكي شكاوى المواطنين السعوديين إلكترونياً من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الديوان الملكي السعودي. اختيار التسجيل عبر منصة النفاذ الوطني الموحد. تسجيل بيانات نموذج الشكوي. الضغط على إرسال الشكوي. متابعة الشكوي من خلال أرقام التواصل مع الديوان الملكي السعودي.

الاستعلام عن معاملة في الديوان الملكي برقم السجل

يمكنكم الاستعلام عن خدمات الديوان الملكي السعودي الكثيرة مثل (العلاج على نفقة الدولة والسفر خارج البلاد للعلاج، أو تقديم شكوي أو طلب مساعدة) أو غيرها من المعاملات عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط بوابة تواصل my.gov.sa.

الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

أنشاء حساب جديد متضمن البيانات التالية.

رقم الهوية الوطنية.

الاسم الأول، اسم الأب، كلمة المرور ومن ثم تأكيد كتابة كلمة المرور.

مراجعة جميع البيانات المدخلة .

النقر على زر تسجيل.

استقبل رسالة التأكيد على جوالك.

سجل الرمز التأكيدي، بعد ذلك يتم تفعيل الحساب.

الدخول بعد ذلك على منصة الديوان الملكي السعودي.

اضغط فوق (استعلام عن معاملة في الديوان الملكي).

سجل رقم الهوية وكلمة المرور.

انقر فوق أيقونة الدخول.

سيتم ظهور جميع المعلومات.

وصلنا معكم لختام شرح طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي 1444.