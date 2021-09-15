أول تحرك من الشورى السعودي على طلب التأمينات برفع سن التقاعد إلى 65 عامًا

في أور رد فعل له على دراسة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، برفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، طالب مجلس الشورى السعودي، المؤسسة، بدراسة أسباب ارتفاع القضايا التي تم رفعها على المؤسسة، وتصنيف تلك القضايا وأسباب صدور أحكام ضدها في هذه القضايا، والعمل على معالجتها، مع البحث والعمل على دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد، وإخراج صيغة مناسبة وإطار قانوني لتصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من هذا القرار عند إقراره، حتى لا يُحدث تأثير سلبي على المدد المحددة نظاماً لاستحقاق التقاعد المبكر.

وضرورة رفع الوعي بمنصة تقدير

كما أوصى مجلس الشورى السعودي، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعدد من الإجراءات الهامة التي تتمثل في:

رفع الوعي للمشتركين عبر منصة تقدير. تقييم الخدمات التي تُقدم من خلال تلك المنصة. العمل على ربط خدماتها مع منصات الجهات ذات الصلة بشؤون وحاجات المتقاعدين. العمل على دعم المؤسسة وحث الجهات العسكرية على الاستفادة المثلى من منصة نيشان التكاملية. بما يسهم في سرعة إنهاء معاملات المتقاعدين بسرعة ودقة عالية.

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شروط صرف المعاش المبكر

ومن ناحية أخرى، أوضحت مؤسسة التأمينات والتقاعد، شروط صرف المعاش المبكر، والتي تتمثل في: