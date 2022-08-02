وزارة المالية تُسعد المواطنين بشأن تقديم طلب اعفاء من سداد القروض 1444
هل تتساءل عن كيفية تقديم طلب اعفاء من القروض 1444؟، وذلك بعد إتاحتها إلكترونيًا من قبل وزارة المالية السعودية، التي تعمل على توفير الوقت والجهد على المواطنين، في إطار خطتها للتحول الرقمي وعدم الذهاب إلى الفروع والمقرات، مع استقبال الطلبات لمساعدة الفئات التي تنطبق عليهم الشروط للإعفاء من سداد القروض.
كيفية تقديم طلب إعفاء من القروض 1444
لكل من يرغب في تقديم طلب اعفاء من القروض 1444 إلى وزارة المالية السعودية عليك أولاً أن تقوم بالحجز المسبق، ثم إتباع تلك الخطوات التي تساعدك على تقديم طلب إعفاء من القروض وهي كالتالي:
- الدخول على الموقع الإلكتروني وزارة المالية السعودية.
- اختيار “الخدمات الإلكترونية”.
- ثم الضغظ على “حجز موعد”.
- ثم تعبئة جميع المعلومات اللازمة لحجز الموعد مثل (رقم الهوية، تاريخ وموعد، جهة الصرف، نوع الإجراء).
- ثم “حفظ”.
- وهنا سوف يتم تحويل طلب الإعفاء للفرع المالي لتحديد حجز للمقابلة.
تقديم طلب باسم المستفيد
- اسم المستفيد، نوع القرض التي تم الحصول عليه من: (صندوق التنمية العقارية- صندوق التنمية الزراعية- بنك التنمية الاجتماعية).
- أدخل قيمة القرض والمبلغ المدفوع في تاريخ تقديم الطلب.
- ثم إدخل رقم الهوية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني.
شروط الإعفاء من القروض 1444
- عليك التأكد من أن كافة المعلومات والأوراق التي يتم إرفاقها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
- عدم حجب أي بيانات قد تطلبها وزارة المالية، ولكن في حالة هذا الإخفاء، على مقدم الطلب تحمل المسؤولية القانونية ونتائجها كاملة إذا ثبت عكس ذلك.
- إذا قام مقدم الطلب معلومات غير صحيحة أو قام بإخفائها عمدًا، فلوزارة المالية السعودية لها الحق في تأخير أو استبعاد طلب الإعفاء والقيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
- وزارة المالية السعودية لها جميع الصلاحيات في أخذ كافة الإجراءات الاحترازية وإخطار الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.
- لوزارة المالية الحق في الوصول إلى الحسابات المصرفية والاستثمارية، بالإضافة إلى التعرف على حسابات والشركات والمؤسسات المملوكة لمقدم الطلب أو الأشياء الذي له أسهم بها.
- بالإضافة إلى حق طلب بيانات عن الائتمان والمعلومات المالية والاستثمارية أو أي دخل للمقدم أي كان في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص.