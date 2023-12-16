طلبات إصدار التراخيص وإضافة سيارات الأجرة العامة قيد التوقف في المدينة والرياض وجدة وحاضرة الدمام

قام صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية بإطلاق قراراً بإيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة في مدن كالرياض وجدة والمدينة المنورة وحاضرة الدمام.

وتبعًا لما نشرته الجريدة الرسمية فإن قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية أتي بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

الصورة من موقع مصر اليوم

وبعد النظر إلى نظام النقل العام على الطرق بالمملكة والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1397/6/21هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر من قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14، والذي تم تعديله بعد النظر إلى اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة وكذلك التوجيهات الصادرة من قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (13 /41 /1) وتاريخ 1441/1/27، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (6 /8 /2023 /3) وتاريخ 1444/11/19، وبعد الاطلاع على قرار رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (170 /41 /1) وتاريخ 1441/7/1، وبناءً على ما تحتاجه المصلحة العامة.

قرار الوزير

وجاء قرار الوزير على إيقاف استقبال طلبات إضافة سيارة في نشاط الأجرة العاملة وكذلك إصدار التراخيص بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، باستثناء طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات المقيّدة في الهيئة، بالإضافة إلى طلبات إضافة السيارات التي يوجد ما يثبت شراءها قبل تاريخ نشر هذا القرار، على أن يتم إنهاء إجراءات تسجيل السيارات والطلبات من قبل المنشآت خلال مدة ٣ أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.

تجديد التراخيص

كما جاء القرار على أنه يتم تجديد التراخيص في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، بعدد السيارات المتوفرة لدى المنشأة عند تقديم طلب التجديد، وأن يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر، وعلى رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.