طلاب عسير يتفوقون على طلاب نجران في “فرسان التعليم”

تغلب فريق “فرسان عسير” على “فرسان نجران” بنتيجة 70 نقطة مقابل 53 نقطة، وذلك في إطار المواجهات التنافسية من الموسم الثاني لبرنامج “فرسان التعليم” الذي تنظمه وزارة التعليم.

مسابقة فرسان التعليم

وتواجد في فرسان عسير الطلاب منار آل جازع، طلال القحطاني، شيخة الشهراني، ورامي آل قطامي، الذين تنوعت هواياتهم بين الكتابة والتأليف والتصميم، فيما تواجد بفريق فرسان نجران الطلاب نورا الوادعي، حسين المكرمي، حنين آل سعد، وحسين آل عباس، وتنوعت هواياتهم بين الرسم وممارسة كرة القدم والسباحة.

وتسابق الفريقان في 4 فقرات رئيسة، وهي: “القدية، نيوم، العلا، وروح السعودية”، وجميعها مُستلهمة من الهوية الوطنية السعودية؛ وتهدف إلى إبراز القيم الوطنية، والمعالم التاريخية، والمشاريع المستقبلية في المملكة.

وتعرض برنامج المسابقات التلفزيوني (فرسان التعليم)، على قنوات عين التعليمية، بشكل أسبوعي مساء الاثنين والأربعاء؛ لإثراء الجوانب المعرفية والتعليمية والثقافية الوطنية للطلاب والطالبات.

ويتسابق في البرنامج 64 طالباً وطالبة، تم تقسيمهم إلى 16 فريقاً يمثلون 16 إدارة تعليمية من مناطق المملكة، حيث تُقام المسابقة بنظام خروج المغلوب، ضمن منافسات وتحديات عبر 15 حلقة تلفزيونية، فيما يحصل الفائزون على جوائز مالية وعينية قيمة في نهاية البرنامج.

ويستهدف “فرسان التعليم” تحفيز الطلبة على زيادة تحصيلهم العلمي والمعرفي، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز الانتماء الوطني، إضافة إلى التعريف بتراث ومعالم الوطن، وإبراز مشاريع المملكة التنموية.