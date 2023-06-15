طقس ومناخ المملكة العربية في موسم الحج..تعرف عليها

أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية تقرير بحالة الطقس والمناخ في منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتوقعات المناخ لشهر ذي الحجة لهذا العام.

حيث أشار إلى ارتفاع في معدل درجات الحرارة السطحية درجة واحدة خلال النصف الأول من الشهر، ودرجة ونصف في النصف الثاني من الشهر، وأوضح المركز الوطني بأن هناك فرص لسقوط الأمطار تزيد عن المعدلات الطبيعية أثناء النصف الأول من الشهر، واستمرارها حول المعدل في الفترة المتبقية.

وفيما يلي توضيح لمناخ مكة المكرمة في موسم الحج

أشار المركز الوطني للأرصاد الجوية في بيان حالة الطقس، أن مناخ مكة المكرمة خلال شهر ذي الحجة “موسم الحج” جاف نسبياً خلال النهار ومائل للاعتدال ليلاً، حيث سجلت البيانات المناخية معدل درجة الحرارة العظمى 43,6° ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ والصغرى تصل إلى 29.6 درجة مئوية، ومعدل هطول الأمطار 0.1 ملم، ومعدل الرطوبة النسبية 32%، وتصل معدل سرعة الرياح بين 4ـــ10كم/ساعة باتجاه شمالي إلى شمالي غربي، فيما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار أحيانا مع انخفاض لمدى الرؤية الأفقية.

حيث ذكر المركز في بيان حالة الطقس، أن أعلى درجة حرارة سجلت أثناء هذه الفترة في مكة المكرمة كانت 51 درجة مئوية في 30 يونيو 2014، وأقل درجة حرارة 21,5درجة مئوية في 27 يونيو 2014، وأعلى كمية أمطار يومية 1.6ملم في 17يوليو 2010، وأعلى سرعة رياح 48كم/ساعة بالاتجاه الشرقي في 21 يونيو 2019.

المناخ الذي يسود المدينة المنورة في ذي الحجة

بالنسبة لمناخ المدينة المنورة فقد بين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن طقس المدينة سيكون حار جافاً خلال ساعات النهار، ويميل للاعتدال خلال الليل، فقد سجلت البيانات المناخية معدل درجات الحرارة العظمى 43 ْ، والصغرى 29.3°، وسجل معدل سقوط الأمطار في المدينة 0.7ملم، ومعدل نسبة الرطوبة 12%، ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح 12كم/ساعة باتجاه غربي إلى شمالي غربي، مع وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة والغبار وانخفاض بمدى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز الوطني إلى أن المدينة المنورة سجلت أعلى درجة حرارة خلال هذه الفترة 48,5 درجة مئوية في13 يوليو 2010، وأقل درجة حرارة 22.5 ْمئوية في 15 يوليو 2010، وأعلى كمية أمطار يومية 19.7ملم في 15 يوليو 2010، وأعلى سرعة رياح 83 كم/ساعة بالاتجاه الغربي.