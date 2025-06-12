طقس مكة المكرمة.. يوم حار على العاصمة المقدسة اليوم الخميس 12 يونيو 2025
أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، ليلة أمس الأربعاء، تنبيهاته المتلاحقة بشأن أحوال المناخ على غالب أنحاء المملكة، وأفاد التنبيه الخاصة بمكة المكرمة بقدوم موجة من الحر الشديد في العاصمة المقدسة اليوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025.
وتبدأ تلك الظاهرة الشديدة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، وتستمر حتى الخامسة مساءً، فيما ترتفع درجات الحرارة بشدة وستصل إلى 48 درجة مئوية.
الإنذار الأصفر – #منطقة_مكة_المكرمة – #العاصمة_المقدسة
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— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) June 11, 2025
الرياض تتشابه مع العاصمة المقدسة
وتشابهت العاصمة، الرياض في موجة الحر اليوم مع العاصمة المقدسة، حيث ستكون درجة الحرارة 45 درجة مئوية.
وتنشط الرياح النشطة المثيرة للأتربة على أجزاء من المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة المناطق الساحلية منها، وأيضا على الجوف ومنطقة الحدود الشمالية، وفي ظل هذه الموجة من الحر لم يستبعد المركز الوطني للأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق في جازان وعسير.