طقس متقلب على معظم مناطق المملكة بدءًا من غد الإثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من غد الاثنين وتستمر حتى يوم الخميس القادم.

طقس متقلب بالمملكة-مصدر الصورة: واس

التحذيرات

وحذر المركز الوطني من أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم / ساعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والرياض.

كما حذر من أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها رياح هابطة شديدة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى جريان للسيول وتساقط البرد، على منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

وتشهد مناطق مكة أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء ، القصيم، المنطقة الشرقية.

• أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الأربعاء والخميس على مناطق الشرقية، الرياض، ومكة المكرمة.

التوصيات

أوصى المركز بضرورة متابعة تعليمات الجهات المعنية ومتابعة معلومات الطقس عبر خدمات المركز وقنواته الإعلامية.