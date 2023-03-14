طقس حار وأمطار | تفاصيل حالة الطقس خلال شهر رمضان بالسعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السُّعُودية عن توقعاته الجديدة لحالة الطقس خلال أيام شهر رمضان المبارك 2023 على أنحاء المملكة.

وأكدت الجهات المسئولة بالمركز أنه من المتوقع أن تشهد المملكة ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال شهر رمضان، كما أشارت إلى احتمالية سقوط أمطار بمعدل أعلى من الطبيعي.

طقس المملكة خلال أول أسبوع من شهر رمضان

وحسب البيان الصادر عن المركز الوطني للأرصاد فان حالة الطقس في شهر رمضان من المتوقع أن تشهد طقس حار نهارا معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

مع وجود تزايد في درجات الحرارة السطحية قد يصل إلى 1.5 درجة بحد أقصى في الشهر المبارك، ولعل تبوك والجوف من ابرز البلاد التي ستشهد هذه الحالة وقد تمتد لمناطق من الحدود الشِّمالية.

وستكون هذه الحالة في بداية شهر رمضان وتحديدا خلال الأسبوع الأول أو من 23 إلى 31 من شهر مارس، مع وجود احتمالية أن تشهد البلاد خلال هذه المدّة الزمنية موجة من ارتفاع درجات الحرارة خاصة مناطق شمال شرقي المملكة تزامنا مع انتهاء فصل الشتاء.

جدير بالذكر أن نهاية فصل الشتاء رسميا ستكون في تاريخ يوم 21 مارس 2023 بينما تكون بداية شهر رمضان المبارك يوم 23 من نفس الشهر، ومن المعروف أن فصل الربيع يلي فصل الشتاء والذي يشهد طقس حار عادةً مع اعتدال في درجات الحرارة ليلا.

تفاصيل حالة الطقس في باقي أيام الشهر

أما عن طقس الشهر كُلََّه أي المدّة من 1 أبريل إلى 20 من نفس الشهر فمن المتوقع أن يسود طقس حار مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة (أعلى من المعدل الطبيعي) على مناطق (مكة المكرمة – المدينة المنورة – عسير – جازان) وعلى معظم أنحاء المملكة.

وعن نسبة الأمطار فقد جاء في البيان أن نسبة تساقط أمطار موجودة بالفعل وبمعدل أعلى من المعدل الطبيعي، وذلك سيكون خلال أول أسبوع من الشهر على اغلب أنحاء المملكة العربية السُّعُودية.

أما عن الأيام الأخيرة فمن المتوقع أن تشهد بعض المناطق طفرة جوية كالأمطار الغزيرة وحالة من التطرق على بلاد الشرقية والرياض ولكن سيتم الكشف عن التفاصيل من خلال التوقعات ذات المدى القصير.