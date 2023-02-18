طقس اليوم: رياح نشطة وأتربة مثارة في مدى الرؤية الأفقية على العاصمة المقدسة والجموم

قدم المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيه عن أحوال الطقس في المملكة العربية السعودية في مختلف المناطق، ومن المتوقع أن يكون هناك رياح نشطة وأتربة في كل من العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم أيضا، والأمر يشمل كلا من المنطاق المفتوحة، والطرق الشريعة أيضا، وهذا ينتج عنه تدن في مدى الرؤية الأفقية، وقد أشار المركز أيضا إلى أن الحالة ستستمر حتى الاسعة الثامنة من مساء يوم السبت 18 من فبراير.

توقعات الأحوال الجوية

ستستمر الموجة الباردة في مختلف مدن المملكة العربية السعودية حسب ما أعلن عنه المركز الوطني للأرصاد، كما أن السماء ستكون غائمة بشكل جزئي في معظم المناطق، ومن غير المستبعد أيضا تشكل الصقيع في الصباح في كل من مناطق الحدود الشمالية وحائل والجوف أيضا، وتأثير الرياح النشطة سيستمر وستكون مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من الرؤية الأفقية في كل م نالرياض والحدود الشمالية.

سيمتد تأثير الرياح النشطة أيضا إلى مناطق أخرى أيضا، وهي الأجزاء الشرقية من جازان، والباحة ومدينة عسير، وأيضا مختلف الأجزاء من مكة المكرمة وتبوك والمدينة المنورة.

درجات الحرارة اليوم

ستكون درجات الحرارة اليوم في المملكة العربية السعودية مع أحوال الطقس في بعض المدن كما يلي:

مكة المكرمة 36 درجة مع رياح نشطة

أما المدينة المنورة 24 درجة وأتربة مثارة

في حين أن درجة الحرارة في الرياض ستصل إلى 17 درجة، مع رياح نشطة أيضا

كذلك جدة 30 درجة والجو سيكون غائم جزئيا

تبوك 19 درجة مع رياح نشطة

حائل 14 درجة والجو غائم جزئيا

الباحة 19 درجة مع رياح نشطة

أما منطقة الخرج 20 درجة ورياح نشطة أيضا

جازان 34 درجة ويكون الجو غائم جزئيا.

نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن أحوال الطقس اليوم السبت 18 من فبراير حسب ما أعلن عنه المركز الوطني للأرصاد في تقريره الخاص بالطقس، كما ذكرنا لكم درجات الحرارة في بعض المدن السعودية.