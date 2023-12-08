طقس اليوم بـ السعودية.. عاصف وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق وتحذيرات قوية للمواطنين

يبدو أن فصل الشتاء تسوده الأمطار الغزيرة بصفة مستمرة داخل المملكة العربية السعودية، والتي تتحول في بعض الأحيان لسيول تضرب عدد من المناطق.

تحذيرات من طقس عاصف بالسعودية

ووجه المركز الوطني السعودي للأرصاد تحذيرًا للمواطنيين السعوديين بضرورة توخي الحذر والحيطة عند الخروج، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الوقت الممطر حتى لا يتعرض للخطر من قبل التيار الكهربائي.

وكشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة في تقرير نشره اليوم الجمعة الموافق 8/12/2023، عن الحالة التي سيصبح عليها الطقس اليوم.

وأكد المركز أن هناك أمطار غزيرة مسبوقة برياح نشطة لها غبار وأتربة تضرب أجزاء من الحدو الشمالية، ومناطق “الجوف، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان”.

وأشار المركز إلى أن الضباب لن يتكون على هذه المدن والمناطق الشرقية أيضًا.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد بالسعودية إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية ستكون شمالية غربية بسرعة 12/32 كيلو متر في الساعة، والتي تشهدها الجزء الشمالي.

#السعودية |أمطار غزيرة في شمال جدة 🌧️📸

ما شاء الله.. pic.twitter.com/kkhr0r6j9Z — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 6, 2023

كما أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10/30 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15/35 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كيلو متر في الساعة مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الشمالي كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

وشدد على أن هناك ارتفاع في حركة الأمواج من نصف المتر إلى متر ونصف، حيث سيكون أقصى إرتفاع مترين مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الشمالي، والذي سيكون باتجاه مضيق باب المندب.

وستكون حالة موج البحر خفيف إلى متوسط، والذي سيصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الشمالي كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

بينما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10/30 كيلو متر في الساعة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة موج البحر ستكون خفيفة.