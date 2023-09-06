طقس المملكة اليوم.. أمطار على الرياض.. موجة حارة على الشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من مناطق المملكة ـ واس

ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

أشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقريا العليا، موجة حارة، مع ارتفاع في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم في الرياض

تشهد الأفلاج والسليل ووادي الدواسر أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

يُتوقع أن تشهد الجموم والعاصمة المقدسة، موجة حارة، مع ارتفاع في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

تشهد العيص والمدينة المنورة وخيبر، موجة حارة، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم في جازان

يُتوقع أن تشهد الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

حالة الطقس اليوم في عسير

تشهد النماص وبلقرن وتنومة أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

حالة الطقس اليوم في الباحة

يُتوقع أن تشهد الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، أمطارًا متوسطة، مع رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول.