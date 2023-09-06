طقس المملكة اليوم.. أمطار على الرياض.. موجة حارة على الشرقية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.
🔴 استمرار فرص هطول #الأمطار من #الاثنين إلى #الجمعة 4- 2023/9/8م، بمشيئة الله.@emartasir @jazangov @SaudiDCD #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/XZkFFREVqe
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 3, 2023
حالة الطقس المتوقعة على #المملكة اليوم #الأربعاء 2023/9/6م#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/KFQHnf1Ar3
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 6, 2023
حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر
أشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية
يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقريا العليا، موجة حارة، مع ارتفاع في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.
الإنذار الأصفر – #المنطقة_الشرقية – #الخفجي #النعيرية …+1
للتفاصيل https://t.co/G1VP1fMeJB #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/75KhyklSIS
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 5, 2023
حالة الطقس اليوم في الرياض
تشهد الأفلاج والسليل ووادي الدواسر أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
الإنذار الأصفر – #منطقة_الرياض – #الأفلاج #السليل #وادي_الدواسر
للتفاصيل https://t.co/QcfYcR38Zo #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/mTAF7libPU
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 5, 2023
حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة
يُتوقع أن تشهد الجموم والعاصمة المقدسة، موجة حارة، مع ارتفاع في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.
الإنذار الأصفر – #منطقة_مكة_المكرمة – #الجموم #العاصمة_المقدسة
للتفاصيل https://t.co/XjcEQqY841 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/itWvG167bL
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 5, 2023
حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة
تشهد العيص والمدينة المنورة وخيبر، موجة حارة، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.
الإنذار الأصفر – #منطقة_المدينة_المنورة – #العيص …+1
للتفاصيل https://t.co/gS3Yk3XsBb #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/NLsBXORnxS
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 5, 2023
حالة الطقس اليوم في جازان
يُتوقع أن تشهد الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.
الإنذار الأحمر – #منطقة_جازان – #الحرث #الدائر #الريث #العارضة …+2
للتفاصيل https://t.co/ItdxvoWewx #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/RpYmd9gTOZ
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 5, 2023
حالة الطقس اليوم في عسير
تشهد النماص وبلقرن وتنومة أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.
الإنذار الأحمر – #منطقة_عسير – #النماص #بلقرن #تنومة
للتفاصيل https://t.co/7KsuLDgA6O #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/5qUJUmqdRK
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 5, 2023
حالة الطقس اليوم في الباحة
يُتوقع أن تشهد الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، أمطارًا متوسطة، مع رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول.
الإنذار البرتقالي – #منطقة_الباحة – #الحجرة #المخواة …+1
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— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 5, 2023