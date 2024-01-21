طقس العرب يُحذِّر أمطار وثلوج مع تشكُّل الصقيع في بعض المناطق، وانخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد

توقَّع مركز طقس العرب الإقليمي حدوث تغيرات على توزيع الأنظمة الجوية في النصف الشمالي من الكُرة الأرضية، خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير/كانون ثاني الجاري، وأوضح المركز أنَّ التغييرات القادمة سوف تصل تأثيراتها إلى غالبية المناطق بالمملكة العربية السعودية، محذِّراً من الطقس قارس البُرودة وارتفاع فرص تشكل الصقيع، خلال الأيام الأخيرة من هذا الشهر، نجوم مصرية والتفاصيل.

أمطار غزيرة وغيوم - المصدر الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

أمطار وثلوج وانخفاض كبير في درجات الحرارة

وأوضح مركز طقس العرب أنَّ نواتج المُحاكاة الحاسوبية تشير إلى سيطرة مُرتفع جوي في طبقات الجو كافة على مساحات شاسعة من غرب وأواسط القارة الأوروبية يساعد على تدفق الرياح الباردة نحو الشرق الأوسط، كما يطال تأثيرها غالبية المناطق في المملكة العربية السعودية، حيث تبرز الظواهر الجوية التالية:

انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع تحول الطقس ليُصبح بارداً في غالبية المناطق، وشديد البُرودة في المناطق الشمالية.

طقس قارس البُرودة و ارتفاع فرص تشكل الصقيع، مع انخفاض درجات الحرارة إلى مُستويات تُقارب الصفر المئوي في أجزاء من المناطق الشمالية.

إمكانية تساقط الأمطار على أجزاء مُتفرقة من شمال المملكة، وتساقط زخات ثلجية فوق قمم تبوك.

موجات غبارية مع نشاط الرياح في المناطق الشمالية نتيجة الفروقات الحرارية بين الكتل الهوائية.

سرعة الرياح أكثر من 50 كم فوق البحر الأحمر

كان المركز الوطني للأرصاد قد توقَّع اليوم الأحد، استمرار تساقط الأمطار الرعدية يرافقها رياح نشطة وزخَّات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، مع إمكانية تشكُّّل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما رجَّح المركز أن تصل سرعة الرياح السطحية إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي من البحر الأحمر.

درجات الحرارة التي سجِّلت اليوم في جميع مناطق المملكة

بأتي ذلك فيما سجَّلت الأرصاد الجوية أقل درجات الحرارة اليوم بالمملكة، في كلٍّ من القريات وحائل وتبوك وطريف مع 6 درجات مئوية، بينما سجَّلت مكة المكرمة أعلى درجات الحرارة اليوم مع 33 درجة، وسجَّلت المدينة المنورة 28 درجة مئوية، والعاصمة الرياض 23 درجة.

أمطار غزيرة أمس السبت

من جانبه وثَّق الباحث في الطقس والمناخ والعضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبد العزيز بن محمد الحصيني جانباً من أمطار الحالة الجوية الممطرة #السابعة #لموسم_١٤٤٥هـالتي تساقطت أمس السبت في معظم مناطق المملكة.

اكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار

الحالة الجوية الممطرة #السابعة #لموسم_١٤٤٥هـ

أمطار يوم السبت ٧ رجب 1445هـ ولازال للخير بقية – ان شاء الله

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة https://t.co/41IKbRI5lW pic.twitter.com/6MXf9zRjgj — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) January 21, 2024

اكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار

الحالة الجوية الممطرة #السابعة #لموسم_١٤٤٥هـ

أمطار يوم السبت ٧ رجب 1445هـ ولازال للخير بقية – ان شاء الله

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة https://t.co/41IKbRI5lW pic.twitter.com/rcxxfOmOi2 — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) January 21, 2024