طقس العرب يتوقع سحب ركامية وأمطار وعواصف على غرب الرياض

توقع طقس العرب أن تشهد الساعات القادمة تكاثر السحب الركامية غرب الرياض وازدياد فرص الأمطار، وقد أكد في تقرير له : على أن خر صور رادار الأمطار تشير إلى تكاثر السحب الركامية غرب العاصمة الرياض الآن، وتتحرك باتجاه الشرق بشكل تدريجي قادم الوقت لتؤثر على أغلب أنحاء المدينة، وسوف تترافق بهطول أمطار متفاوتة الغزارة، كما وتصحب حدوث العواصف الرعدية أحياناً.

طقس الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ الأستاذ عبد العزيز الحصيني، حالة الطقس خلال الساعات القادمة على مناطق المملكة، والمناطق المعرضة للأمطار والرياح المغبرة، كما وقد اكد بواسطة تغريده عبر حسابه في تويتر :”إنه حسب نماذج الطقس متوقع خلال “36” ساعة القادمة، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة.

كما وقد أكد على أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران والقصيم وشرق وجنوب حائل وشرق مكة وغزيرة على المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة وحبات برد.

ووفقاً لتقرير طقس العرب أكد على أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحرك السحب الركامية إلى الشرق مباشرة نحو العاصمة، ما يرفع من احتمالية تأثر العاصمة بالسحب الرعدية الماطرة بغزارة متفاوتة الساعة القادمة، كما أنه لا يُستبعد أن تتأثر مدينة الرياض بموجة من الغبار كنتيجة لاندفاع الرياح الهابطة من هذه السحب، ما قد يعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.