طقس السعودية| حالة جوية نادرة بقوة تأثيرها وتوقيتها ومناطق معرضة للسيول نهاية هذا الشهر وبداية أغسطس

بحسب توقعات الخبراء حول طقس السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، سيسود نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل أغسطس حالة جوية نادرة سيشمل تأثيرها وقوتها مناطق واسعة من المملكة العربية السعودية، حيث ستتسبب هذه الحالة بسقوط كميات كبيرة من الأمطار الرعدية ونشوء العواصف الترابية والبرَدية، وبحسب خرائط الطقس العالمية، سيكون تأثير مد الرطوبة المدارية القوية والنادرة في توقيتها على مناطق واسعة من السعودية، وسيتأثر بها أيضًا دولاً عربية أخرى مثل اليمن والسودان وجيبوتي.

طقس السعودية

فياضانات وسيول

ووسط تحذيرات خبراء الطقس تستعد مناطق ومدن عديدة في السعودية للحالة الجوية القادمة، وتأثير هذه الحالة القوية سيشمل اليمن التي ستكون على موعد مع أمطار تسبب الفياضانات مما يستوجب الحذر، وبحسب موقع “طقس العرب” الإقليمي الذي قال: إنه “يراقب على مدار الساعة، احتمالية تأثر أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية باضطرابات شديدة، نادرة في توقيتها وفي اتساع مساحة تأثيرها وطول مدتها الزمنية، وذلك خلال الأيام الأخيرة من شهر يوليو وبدايات شهر أغسطس”.

سبب الحالة الجوية القوية النادرة القادمة

وأرجع خبراء موقع طقس العرب سبب هذه الحالة الجوية إلى:

“تمركز المرتفع المداري إلى الشمال من شبه الجزيرة العربية، ما سيسمح بانزياح الفاصل المداري ”ITCZ“ أكثر نحو الشمال، وبالتالي اندفاع كميات كبيرة من الرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب ومن منطقة القرن الأفريقي نحو عموم الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية، ما يعمل على نشوء اضطرابات جوية شديدة وحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تتشكل على إثرها سُحب ركامية رعدية استوائية الطابع مترافقة بالأمطار الرعدية الغزيرة”.

أبرز المناطق السعودية المتأثرة بالحالة الجوية القادمة النادرة

بحسب توقعات موقع طقس العرب ستتأثر بالحالة الجوية القادمة عدد من مدن ومناطق في المملكة العربية السعودية وأبرزها: المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، حيث من المتوقع أن تتشكل السحب الرعدية الكثيفة يصحبها البرد بشكل يومي اعتبارًا من 30 الشهر الجاري على مناطق من جازان وعسير والباحة والطائف، وأيضًا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتشير توقعات خبراء موقع طقس العرب حول طقس السعودية إلى أنه تشمل الحالة الجوية فرص لهطول الأمطار في كل من نجران وصحراء الربع الخالي وأجزاء من منطقة الرياض وتمتد حتى القصيم وربما حائل.