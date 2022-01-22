عاجل| طقس السعودية.. مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل سوف تسجل ما دون الصفر المئوي

أحمد مراد

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، أن الأجواء الباردة سوف تستمر خلال الأسبوع القادم على الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، وقد تصل درجة الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي، وأردف المركز الوطني في تغريده عبر تويتر بأنه من المتوقع أيضا أن تتأثر معظم مناطق المملكة بموجة من الطقس البارد شبيهة بالموجة التي جرت الأسبوع المنصرم، ويصاحبها نشاط في الرياح وإثارة للأتربة ابتداءً من الأربعاء المقبل بمشيئة الله.

عاجل| طقس السعودية.. مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل سوف تسجل ما دون الصفر المئوي 1 22/1/2022 - 6:58 م

نشرة خاصة بمناسبة عودة المدارس #نحيطكم_بأجوائكم

عاجل| طقس السعودية.. مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل سوف تسجل ما دون الصفر المئوي

وأشار مركز الأرصاد أيضا في نشرة خاصة بمناسبة عودة المدارس #نحيطكم_بأجوائكم، أن حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من عودة المدارس- الدراسة- حضوريا للمرحلة الابتدائية 20- 24 جماد آخر 1443، والموافق 24- 27 يناير 2022م.

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وأوضحت النشرة أن الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة سوف تستمر على مناطق وسط وشمال المملكة العربية السعودية، وخاصة شمال المملكة، والتي قد تصل درجة الحرارة فيه إلى أقل من الصفر المئوي.

أمطار متفرقة على مناطق الجوف وتبوك

عاجل| طقس السعودية.. مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل سوف تسجل ما دون الصفر المئوي

وعن حركة الرياح، بينت النشرة أنه سيكون هناك نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خلال نهاية الأسبوع الجاري،  وذاك على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة على وجه الخصوص.

كما توقعت الأرصاد أنه لا يستبعد هطول الأمطار على أجزاء من مناطق في تبوك والحدود الشمالية والجوف.

وأطلق الحساب الرسمي على تويتر عدة إنذارات قبل قليل لمناطق الرياض والدودامي  وعسير ونجران وغيرها من المناطق من تدني في مدى الرؤية، وانتشار العوالق الترابية.

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أحمد مراد

كاتب ومُدَون ناقل للمعرفة أهوى لعب الشطرنج، خريج آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، حاصل على دبلوم عام فى التربية جامعة الأزهر، اشتغلت أكثر من عمل لكن يبقى التدوين والعمل الإعلامى شغفى وعشقى.


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