عاجل| طقس السعودية.. مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل سوف تسجل ما دون الصفر المئوي

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، أن الأجواء الباردة سوف تستمر خلال الأسبوع القادم على الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، وقد تصل درجة الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي، وأردف المركز الوطني في تغريده عبر تويتر بأنه من المتوقع أيضا أن تتأثر معظم مناطق المملكة بموجة من الطقس البارد شبيهة بالموجة التي جرت الأسبوع المنصرم، ويصاحبها نشاط في الرياح وإثارة للأتربة ابتداءً من الأربعاء المقبل بمشيئة الله.

نشرة خاصة بمناسبة عودة المدارس #نحيطكم_بأجوائكم

وأشار مركز الأرصاد أيضا في نشرة خاصة بمناسبة عودة المدارس #نحيطكم_بأجوائكم، أن حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من عودة المدارس- الدراسة- حضوريا للمرحلة الابتدائية 20- 24 جماد آخر 1443، والموافق 24- 27 يناير 2022م.

وأوضحت النشرة أن الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة سوف تستمر على مناطق وسط وشمال المملكة العربية السعودية، وخاصة شمال المملكة، والتي قد تصل درجة الحرارة فيه إلى أقل من الصفر المئوي.

أمطار متفرقة على مناطق الجوف وتبوك

وعن حركة الرياح، بينت النشرة أنه سيكون هناك نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خلال نهاية الأسبوع الجاري، وذاك على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة على وجه الخصوص.

كما توقعت الأرصاد أنه لا يستبعد هطول الأمطار على أجزاء من مناطق في تبوك والحدود الشمالية والجوف.

وأطلق الحساب الرسمي على تويتر عدة إنذارات قبل قليل لمناطق الرياض والدودامي وعسير ونجران وغيرها من المناطق من تدني في مدى الرؤية، وانتشار العوالق الترابية.