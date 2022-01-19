طقس السعودية.. لا يستبعد تساقط الثلوج على جبل اللوز ومرتفعات تبوك الأيام المقبلة

أصدر المركز الرسمي الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية تقريره الإلحاقي يوم أمس الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١/١٨، والمتضمن التوقعات لحركات الرياح وحالة الطقس السعودية في الفترة من يوم الأربعاء ٢٠٢٢/١/١٩ وحتى يوم السبت المقبل، والموافق ٢٠٢٢/١/٢٢ بمشيئة الله تعالى، وأكد التقرير أنه من المتوقع استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على بعض المناطق من المملكة، والتي سوف يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة مع نشاط الرياح المثيرة للغبار، وارتفاع الأمواج على السواحل الغربية للمملكة والشرقية أيضا، كما أنه لا يستبعد هطول الأمطار وتساقط الثلوج على المناطق الشمالية للمملكة العربية السعودية.

تساقط الثلوج يومي الأربعاء والخميس على جبل اللوز وعلقان

كما أكد التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، أنه لا يستبعد بمشيئة الله تعالى، هطول الأمطار بغزارة على الحدود الشمالية والجوف وتبوك، ولا يستبعد أيضا تساقط الثلوج على جبل اللوز وعلقان، وطريف والقريات.

امتداد تأثير الصقيع إلى يومي الجمعة والسبت

وأشار التقرير إلى تكون الصقيع على الأماكن المذكورة ومنطقة حائل بأكملها، ابتداءً من يوم الأربعاء وسيمتد الصقيع إلى يومي الجمعة والسبت المقبلين.

كما ستشمل موجة الصقيع تلك مناطق الرياض والشرقية والقصيم، لكن سيصحب تلك الموجة من الصقيع نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على تلك المناطق ليشمل أيضا مناطق نجران والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

شبه انعدام للرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج لأكثر من ٢.٥ متر

ولن يغفل التقرير التحذير لقائدي الحافلات الكبيرة وناقلات الركاب من مركبات النقل العام، بأنه لا يستبعد أن تؤدي الأتربة التي ستثيرها الرياح المتوقعة إلى انعدام الرؤية الأفقية على المناطق المذكورة، وكذلك سترتفع أمواج البحر لأكثر من ٢.٥ متر، ولذلك يرجى توخي الحذر أثناء القيادة.