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طقس السعودية.. عواصف رعدية وسقوط أمطار في بعض مناطق المملكة حتى السبت

محمد عبد الحميد

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن بعض مناطق المملكة العربية السعودية من المتوقع أن تشهد هبوب عواصف رعدية، من الأربعاء إلى السبت.

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وقال المركز إن هناك احتمالا لحدوث عواصف رعدية مصحوبة بسقوط برد ورياح نشطة وعواصف ترابية، مما سيؤدي إلى ضعف الرؤية الأفقية.

سيبدأ التأثير على الطقس بأمطار معتدلة في الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية، التي تشمل ميناء البطحاء وصحراء الربع الخالي، والجزء الجنوبي من منطقة الرياض بوادي الدواسر.

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وقال المركز إن هطول الأمطار سيمتد إلى مناطق نجران وعسير وجيزان اعتبارا من الخميس، مشيراً إلى أن هطول الأمطار ستكون معتدلة إلى غزيرة.

وأضاف مركز الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار على منطقتي الباحة ومكة المكرمة يومي الجمعة والسبت.

محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدي نجوم مصرية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإخبارية الشهيرة مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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