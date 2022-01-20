طقس السعودية| طريف تسجل أدنى درجة حرارة منذ 30 عامًا “6 تحت الصفر”

تسود حالة طقس السعودية في بعض مناطق المملكة انخفاض في درجة الحرارة، حيث سجلت مدينة طريف شمال المملكة على الحدود مع الأردن أدنى درجة حرارة منذ 30 عامًا، فقد وصلت درجة الحرارة إلى 6 تحت الصفر، وتوقع خبير في الأرصاد الجوية أن تشتد البرودة خلال الأيام المقبلة القادمة مع تكثّف الكتل الهوائية القطيبة، وقال المركز الوطني للأرصاد عبر تغريدة على موقع “تويتر”: أنّ مدينة طريف هي ”أبرد مدينة سعودية في شتاء الـ 30 عاماً الماضية وفقاً للسجلات المناخية للمركز“.

طقس السعودية

استمرار موجة البرد حتى نهاية الأسبوع

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن مدينة القريات الواقعة على الحدود مع الأردن، سجلت يوم الثلاثاء خمس درجات تحت الصفر، ومدينة عرعر عند الحدود مع العراق أربع درجات تحت الصفر، وفي تقريره اليومي قال المركز أن موجة البرد على مناطق المملكة سون تستمر حتى نهاية الأسبوع مع إمكان تكوّن الصقيع.

ويُعرف طقس السعودية على أنه يتميز عادة بأنه حار ولكن المناطق الشمالية للمملكة غالبًا ما تتعرض لموجات البرد الشديد وسقوط الثلوج خلال فصل الشتاء، حيث شهدت تبوك شمال غرب المملكة غطت الثلوج جبل اللوز، مما دفع مئات الأسر السعودية للتنزه في تلك الأماكن واختبار الطقس البارد

كتل هوائية قطبية سيبيرية

وبحسب المسؤول في مركز “وسم” للأرصاد الجوية، حسن عبد الله في تصريح لوكالة الأنباء فرانس برس، أشار إلى أن طقس السعودية البارد في مناطق واسعة في شمال السعودية يتأثر حاليًا بالكتل الهوائية القطبية السيبيرية، وتوقع عبد الله اشتداد الموجة السيبيرية خلال نهاية هذا الأسبوع وتؤثر على أجزاء في وسط السعودية مثل مدينة الرياض“، التي شهدت أمطارا غزيرة نهاية الأسبوع الماضي.

ويُذكر أن المملكة سجلت أدنى درجة حرارة وهي 7 درجات تحت الصفر، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات بعام 2020، دون أن يحدد تاريخ حدوث ذلك.

ويُتوقع أن تسود حالة طقس السعودية ومنطقة الخليج العربي موجة باردة شديدة خلال الأيام المقبلة، مع فرص لهطول أمطار، ومن المحتمل أن تكون موجة البرد الحالية هي الأبرد خلال موسم الشتاء الحالي.