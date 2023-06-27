طقس السعودية.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 3 مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس في مكة المكرمة وجميع مناطق المشاعر المقدسة اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 بأنها تشهد طقسًا حارًا.

وأكد المركز في بيان له اليوم أن بعض المناطق تشهد فرصة لسقوط الأمطار الرعدية التي تكون مصحوبة برياح نشطة على عدد من المناطق المختلفة المتمثلة في “جازان، عسير، الباحة”.

وأشار المركز أن الرياح النشطة تستمر على منطقتي “الشرقية، الرياح” وتنشط الرياح السطحية المحملة بالأتربة والغبار على “مكة المكرمة، المدينة”.

وأضاف التقرير أن حركة الرياح اليوم على البحر الأحمر شمالية غربية تصل سرعتها من 20 إلى 45 كم على الساعة، في حين أن الموج من متر إلى مترين، بينما جاءت حالة البحر متوسط الموج إلى مائج.