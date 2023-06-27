أخبار السعودية

طقس السعودية.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 3 مناطق

مصطفى شاهين

كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس في مكة المكرمة وجميع مناطق المشاعر المقدسة اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 بأنها تشهد طقسًا حارًا.

طقس السعودية.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 3 مناطق

وأكد المركز في بيان له اليوم أن بعض المناطق تشهد فرصة لسقوط الأمطار الرعدية التي تكون مصحوبة برياح نشطة على عدد من المناطق المختلفة المتمثلة في “جازان، عسير، الباحة”.

قد يهمك:

طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية وزخات برد ورياح نشطة على هذه المناطق

طقس السعودية الجمعة.. رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية بالمشاعر المقدسة

- صورة 1 - طقس السعودية.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 3 مناطق

وأشار المركز أن الرياح النشطة تستمر على منطقتي “الشرقية، الرياح” وتنشط الرياح السطحية المحملة بالأتربة والغبار على “مكة المكرمة، المدينة”.

وأضاف التقرير أن حركة الرياح اليوم على البحر الأحمر شمالية غربية تصل سرعتها من 20 إلى 45 كم على الساعة، في حين أن الموج من متر إلى مترين، بينما جاءت حالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

Avatar of مصطفى شاهين
مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

أحدث المقالات