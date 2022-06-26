طقس السعودية اليوم.. طقس حار إلى شديد الحرارة شرق ووسط المملكة وفرص لهطول الامطار بهذه المناطق

نشر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عبر موقعه الرسمي الإلكتروني تقريره اليومي يتضمن توقعات خبرائه عن حالة طقس السعودية اليوم الأحد 26/6/2022 على مختلف مدن ومناطق المملكة، وبحسب توقعات خبراء المركز سوف يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق من شرق ووسط المملكة، مع تهيؤ فرص لهطول الامطار الرعدية على بعض المناطق ومنها جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة في فترة بعد الظهيرة، يرافقها نشاط في الريباح السطحية.

طقس السعودية اليوم

حالة البحر الأحمر والخليج العربي

وعن حالة طقس السعودية اليوم في البحر الأحمر حسب توقعات الأرصاد الجوية ستكون الرياح السطحية شمالية غربية، وتدريجيًا تتحول إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياُ إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

فيما يلي جدول بدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف مناطق ومدن المملكة، العظمى والصغرى وما يرافقها من ظواهر جوية: