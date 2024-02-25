طقس السعودية اليوم.. تحذيرات من مركز الأرصاد ورفع الإنذار للأحمر

وجه المركز الوطني السعودي للأرصاد تحذيراته من التقلبات الجوية اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرون من فبراير 2024، والتي ستشهدها مناطق عدة في المملكة العربية السعودية.

ورفع المركز الوطني السعودي للأرصاد إنذاره للأحمر، مما يعني بأن هناك خطورة كبيرة من حالة الطقس اليوم، لذا وجه تحذيراته للمواطنين بضرورة إتخاذ الحرص والحيطة في الخروج ليلًا، وعدم التواجد في أماكن تجمع المياه، والابتعاد عن أعمدة الانارة.

حالة الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد

مشاهد لأمطار الخير فجر وصباح اليوم pic.twitter.com/lnH30lbbRY — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 16, 2024

جاءت توقعات المركز الوطني السعودي للأرصاد اليوم الأحد، بأن هناك تكوين للغمام في السماء بشكل جزئي، مما سيكون هناك سحب ممطرة تسبقها رياح نشطة، حيث ستحد من الرؤية الأفقية على أجزاء كثيرة من مناطق الجوف، وحائل، والقصين والحدود الشمالية، والحدود الشرقية.

كما أوضح تقرير المركز السعودي للأرصاد أن هناك فرصة كبيرة مهيئة لتكوين الضباب على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار سيكون نشاطها على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، كما أنعا تمتد لأجزاء من منطقتي الرياض ونجران.

فيما ستستمر انخفاض درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة العربية السعودية.

حركة الرياح في السعودية

كشف تقرير المركز الوطني السعودي عن أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بشرعة 15/45كيلو متر في الساعة الواحدة على الأجزاء الشمالية والغربية والجزء الأوسط، بينما ستكون شمالية غربية بسرعة 12/35 كيلو متر في الساعة الواحدة على الجزء الجنوبي والاي قد تصل إلى 45 كيلو متر في الساعة الواحدة باتجاه مضيق باب المندب.

وعن حركة الأمواج فأن ارتفاع الموج سيكون متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، فيما سيكون نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، بينما ستكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

حركة الرياح على الخليج العربي

طقس اليوم: سحب ممطرة على الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية، ورياح سطحية على جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الرياض ونجران، وانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة. pic.twitter.com/ra4GvTcvHo — الأحداث السعودية (@NewsNow4KSA) February 25, 2024

ومن المتوقع أن حركة الرياح على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 38 كيلو متر في الساعة الواحدة على الجزء الشمالي والشرقي والأوسط.

بينما ستكون بسرعة 10 إلى 38 كيلو متر في الساعة الواحدة على الأجزاء الجنوبية والشرقية، والتي ستتحول في المساء إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 35 كيلو متر في الساعة الواحدة على الجزء الجنوبي.

🔴#السعودية | في الأسبوع الجديد تقلبات جوية متوقعة بين انخفاض على الحرارة وفرص #أمطار في بعض المناطق 🌧️ التفاصيل 👇https://t.co/6h7jTzXvZa pic.twitter.com/uQVTuHSUSw — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 25, 2024

فيما ستصل سرعة الرياح ل 50 كيلو متر في الساعة الواحدة، بالإضافة إلى تكوين السحب الرعدية الممطرة، وسيكون ارتفاع موج البحر من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

كما ستشهد ستكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج ، والتي ستصل إلى مائجة مع تكوين السحب الرعدية الممطرة.