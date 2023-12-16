طقس السعودية اليوم.. القلق يضرب السعوديين بسبب تقلب الأجواء

تسيطر حالة من القلق لدي المواطنين في المملكة العربية السعودية بسبب تقلب الطقس خلال فصل الشتاء، حيث كشف مركز الأرصاد السعودي عن حالة الطقس اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، حيث من المتوقع أن تستمر الرياح المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

وأوضح المركز في تقريره الصادر اليوم عن حالة الطقس، والتي يتوقع أن تكون كالتالي: حيث ستكون هناك فرصة لتكوين ضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

فيما أكد المركز الوطني للأرصاد عن أن حالة الطقس اليوم على المنطقة الشرقية، يتوقع أن تشهد ضباب على أجزاء شمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية شمالية بسرعة 15-42 كيلو متر في الساعة الواحدة على الجزء الشمالي والأوسط، حيث ستكون سرعة الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كيلو متر في الساعة الواحدة على الجزء الجنوبي.

وشدد على أن سرعة الرياح ستصل إلى 45 كيلو متر في الساعة باتجاه مضيق باب المندب، كما ستشهد ارتفاعًا في حركة الأمواج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط.

كما ستكون من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

في سياق متصل، يتوقع مركز الأرصاد السعودي أن تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12/34 كيلو متر في الساعة الواحدة على الجزء الشمالي وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15/40 كيلو متر في الساعة الواحدة على الجزء الجنوبي.

كما أن ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، بينما ستكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.