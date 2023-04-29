طقس السعودية اليوم السبت الموافق 29 أبريل 2023.. أمطار ورياح على عدد من مناطق المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 عن استمرار سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على عدة أجزاء داخل المملكة العربية السعودية من بينها نجران والباحة وعسير، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل التي تدور حول حالة الطقس اليوم.

حالة الطقس في السعودية اليوم

أكد التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد أن حركة الرياح جاءت بسرعة 20 إلى 40 كم على الساعة في منصة البحر الأحمر الشمالية، بينما بلغت في جنوبية غربية بسرعة 15 إلى 30 كم على الساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وعندها بلغ ارتفاع الموج بنحو متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

حركة الرياح في مناطق السعودية

وأشار المركز الوطني للأرصاد أن حركة الرياح على الخليج العربي ولا سيما الجزء الشمالي جاء بسرعة 15 إلى 30 كم على الساعة جنوبية غربية إلى غربية، في حين تدرج من شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة بلغت من 10 إلى 20 كم على الساعة، وحينها ارتفع الموج بنحو نصف متر إلى متر وكانت حالة البحر خفيف الموج.