طقس السعودية اليوم الجمعة.. تحذيرات شديدة من مركز الأرصاد

أكد المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، في التقرير الذي نشره اليوم الجمعة، عن حالة الطقس، بإن هناك هطولًا للأمطار الرعدية والتي ستكون مصحوبة برياح نشطة.

وأشار المركز إلى أن هناك برودة كبيرة ليلًا مع تساقط الثلوج على عدد من المناطق؛ كجازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

وشدد المركز الوطني في تقريره عن أن هناك فرصة لتكوين الضباب على أجزاء من المناطق المذكورة سلفًا، وأجزاء من منطقة القصيم.

حركة الرياح في البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية، حيث ستأتي بسرعة 15/40 كيلو متر في الساعة.

بينما سيكون الجزء الشمالي الأوسط الرياح به شمالية غربية إلى جنوبية غربية، والتي ستأتي بسرعة 12/35 كيلو متر في الساعة، كما أنها ستصل ل 50 كيلو متر في الساعة الواحدة مع وجود سحب رعدية ممطرة على الجزء الجنوبي.

وسيكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من 2 متر مع تكوين سحب رعدية ممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما ستكون حالة أمواج البحر خفيفة إلى متوسطة ومائج مع سحب رعدية وممطرة على الجزء الجنوبي.

وأختتم المركز الوطني السعودي للأرصاد تقريره بإن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية بسرعة 15/40 كيلو متر في الساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 2 متر، وحالة البحر متوسط الموج.

وحذر المركز الوطني السعودي للأرصاد بإن لابد على المواطنين اتباع إرشادات الدفاع المدني والجلوس في المنازل ليلًا، ولا يكون الخروج إلا للضرورة القصوى.