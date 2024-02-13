طقس السعودية.. الأربعاء والخميس يشهدان أمطار رعدية عشوائية

توقع مركز الأرصاد الوطني حالة طقس المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، والتي من شأنها أن تمنح المواطنين السعوديين معلومات مفيدة ومثمرة حول حالة طقس بلاد الحرمين خلال الأيام القادمة.

المركز الوطني السعودي يكشف حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس

كشف المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره الذي صدر خلال الساعات القليلة الماضية عن حالة الطقس خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأكد المركز السعودي الوطني للأرصاد أن ساعات ما بعد الظهر والمساء من اليوم الثلاثاء، سيكون هناك كثرة لتكوين السحب على أجزاء من مُرتفعات جنوب غرب و غرب السعودية، والتي تتمثل في أجزاء مُتفرقة من مناطق: “عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة”.

وأشار التقرير الصادر عن الأرصاد السعودي أن هذه السحب سيُرافقها هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث الرعد أحياناً، كما أنها متوقع امتدادها ليلاً لأجزاء من حائل والقصيم.

فيما أوضح أن يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من فبراير الجاري، فستكون الأحوال الجوية لبلاد الحرمين ليست مستقرة، كما أن الغيوم والسُحب ستكون في شمال ووسط وغرب السعودية، والتي سيرافقها هطولًا للأمطار مع وجود رعد.

بينما ستكون الأحوال الجوية للمملكة العربية السعودية خلال الخميس المقبل والموافق الخامس عشر من فبراير الجاري، حيث ستشهد المملكة تدفق للهواء البارد من الشمال الغربي مع تشكيل جبهة هوائية، والتي ستؤدي لهطول أمطار غزيرة في مناطق عدة بالمملكة العربية السعودية؛ وهم: “شمال المنطقة الشرقية وحفر الباطن والقصيم وحائل وشمال منطقة الرياض وجنوب المدينة المنورة”.

إلى جانب: “مكة المكرمة، ومن المحتمل أن تطول عدة مناطق ساحلية.