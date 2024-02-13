طقس السعودية.. الأربعاء والخميس يشهدان أمطار رعدية عشوائية
توقع مركز الأرصاد الوطني حالة طقس المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، والتي من شأنها أن تمنح المواطنين السعوديين معلومات مفيدة ومثمرة حول حالة طقس بلاد الحرمين خلال الأيام القادمة.
#طقس_اليوم: هطول #أمطار رعدية على جازان، عسير، الباحة والشرقية.وضباب كثيف على أجزاء من تلك المناطق والجوف، حائل، القصيم، الرياض والحدود الشمالية.https://t.co/4ej3Mi4GCR#طقس_السعودية pic.twitter.com/FZFKrLW9q4
— جوال المنطقة الشرقية (@JawalAlsharqya) February 12, 2024
المركز الوطني السعودي يكشف حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس
لقطات ضبابيه☁️ من أجواء #محافظة_الشملي 🤍 صباح اليوم الاثنين 🗓️
١٢ /فبراير / ٢٠٢٤م.#تصويري 📸#حائل #حايل_اليوم #ضباب #طقس_السعودية #اجواء pic.twitter.com/qGsoqQVda1
— أحمـد الـفهد | 📸 (@Ahmed_AL_fahad) February 12, 2024
كشف المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره الذي صدر خلال الساعات القليلة الماضية عن حالة الطقس خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وأكد المركز السعودي الوطني للأرصاد أن ساعات ما بعد الظهر والمساء من اليوم الثلاثاء، سيكون هناك كثرة لتكوين السحب على أجزاء من مُرتفعات جنوب غرب و غرب السعودية، والتي تتمثل في أجزاء مُتفرقة من مناطق: “عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة”.
لقطات ضبابيه☁️ من أجواء #محافظة_الشملي 🤍 صباح اليوم الاثنين 🗓️
١٢ /فبراير / ٢٠٢٤م.#تصويري 📸#حائل #حايل_اليوم #ضباب #طقس_السعودية #اجواء pic.twitter.com/qGsoqQVda1
— أحمـد الـفهد | 📸 (@Ahmed_AL_fahad) February 12, 2024
وأشار التقرير الصادر عن الأرصاد السعودي أن هذه السحب سيُرافقها هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث الرعد أحياناً، كما أنها متوقع امتدادها ليلاً لأجزاء من حائل والقصيم.
اجواء ضبابيه #محافظة_الشملي 🤍
صباح اليوم الاثنين 🗓️
١٢ /فبراير / ٢٠٢٤م.#تصويري 📸#حائل #حايل_اليوم #ضباب #طقس_السعودية #اجواء pic.twitter.com/thLZC21OeG
— ⚡️عبدالكريم السعود⚡️ (@abdalkarem_s) February 12, 2024
فيما أوضح أن يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من فبراير الجاري، فستكون الأحوال الجوية لبلاد الحرمين ليست مستقرة، كما أن الغيوم والسُحب ستكون في شمال ووسط وغرب السعودية، والتي سيرافقها هطولًا للأمطار مع وجود رعد.
⚠️السعودية: الأمطار الرعدية تعود للعديد من مناطق المملكة بشكل أكثر اتساعاً خلال الأيام القادمة ⛈️
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— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 12, 2024
بينما ستكون الأحوال الجوية للمملكة العربية السعودية خلال الخميس المقبل والموافق الخامس عشر من فبراير الجاري، حيث ستشهد المملكة تدفق للهواء البارد من الشمال الغربي مع تشكيل جبهة هوائية، والتي ستؤدي لهطول أمطار غزيرة في مناطق عدة بالمملكة العربية السعودية؛ وهم: “شمال المنطقة الشرقية وحفر الباطن والقصيم وحائل وشمال منطقة الرياض وجنوب المدينة المنورة”.
إلى جانب: “مكة المكرمة، ومن المحتمل أن تطول عدة مناطق ساحلية.
سجلت #طريف و #القريات و #سكاكا أقل درجة حرارة اليوم بلغت 5 درجات مئوية@NCMKSA#حالة_الطقس | #طقس_السعودية | #اليوم
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— صحيفة اليوم (@alyaum) February 12, 2024