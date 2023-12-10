طقس السعودية اليوم الأحد.. سحب رعدية وأجواء ضبابية في المملكة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية في التقرير الصادر عنه اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، أن تكون حالة الطقس جيدة إلى حدًا ما، حيث ستكون هناك السماء غائمة، بجانب وجود سحب رعدية ممطرة تصحبها رياح نشطة على عدد من المناطق منها مكة المكرمة، والباحة، وعسير.

حالة طقس السعودية اليوم الأحد

أكد تقرير مركز الأرصاد السعودي أن يكون هناك ضباب على أجزاء من المملكة، بالإضافة إلى أجزاء من المناطق الشرقية الحدودية الشمالية والجوف.

#السعودية | الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة خلال هذا الأسبوع pic.twitter.com/wGjybVJPeg — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 10, 2023

وأوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية، والتي ستكون بسرعة 10/28 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والجنوبي الشرقي، كما أنها ستكون جنوبية غربية بسرعة 15/35 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 50 كيلو متر في الساعة باتجاه مضيق باب المندب، مع ارتفاع أمواج البحى من نصف متر إلى متر كامل على الجزء الشمالي، بالإضافة إلى متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.

فيما ستكون حالة البحر خفيفة الأمواج على الجزء الشمالي، وأيضًا خفيف إلى متوسط الأمواج على الجزء الأوسط والجنوبي.

وستصل مائجة باتجاه مضيق باب المندب، حيث ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10/30 كيلو متر في الساعة الواحدة، بينما سيكون ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر كامل، فيما ستكون حالة البحر خفيفة الأمواج.