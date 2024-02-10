طقس السعودية اليوم.. اضطرابات جوية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة

حالة من القلق والتوتر تسيطر على الشعب السعودي خلال الآونة الأخيرة، بعد الاضطرابات الجوية التي شهدتها المملكة العربية السعودية خلال اليومين الماضيين.

السعودية.. تفاصيل حالة الطقس في المملكة

وتستمر موجة اضطراب الأجواء في بلاد الحرمين، حيث يتوقع مركز الأرصاد الوطني السعودي هطول أمطار غزيرة على عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية.

وأشار المركز الوطني السعودي للأرصاد في التقرير الذي قام بنشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي منصة “إكس” حاليًا، و”تويتر” سابقًا، إلى أن هناك أمطار قوية مصحوبة بضربات رعدية في عدة مناطق خلال الأربع أيام الماضية، واليوم السبت الموافق العاشر من فبراير الجاري.

وشدد مركز الأرصاد السعودي إلى أن مكة المكرمة وما حولها من مناطق “الطائف، العرضيات، ميسان، أضم، الكامل”، سيتأثرون بهطول أمطار رعدية قوية، كما أنعا من المحتمل وصولها لسيول مع رياح شديدة السرعة محملة بالأتربة.

وأوضحت أن العاصمة الرياض وما بها من مناطق”الدوادمي، شقراء، عفيف، القويعية، المجمعة، ثادق، الغاط، زلفي”، ستشهد هطولًا للأمطار أيضًا لكن بدرجة أقل عن مناطق مكة المكرمة.

🔴#السعودية – هام | اضطرابات جوية قوية متوقعة في حفر الباطن وشمال الشرقية تترافق من زخات #البرد أحياناً 🌧️🌩️ التفاصيل 👇https://t.co/69zDdSknoo pic.twitter.com/qoAIYYUtDV — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 9, 2024

📍السعودية/تحـــديث: بداية تأثير الحالة المطرية على بعض مناطق المملكة و اتساع تأثيرها خلال نهار اليوم🌧️ تفاصيــل: https://t.co/NENwP3uRmL#عاجل pic.twitter.com/VHuARlYoyT — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 10, 2024

🔴السعودية | أمطار رعدية تؤثر على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة🌩️🌧️

التفاصيل👇https://t.co/dRooV58L3R pic.twitter.com/aq1f4Ja1TM — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 10, 2024

#الدفاع_المدني يدعو إلى الحيطة والحذر، حيث تشير التوقعات إلى هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.#عكاظ pic.twitter.com/QsFfbEVA5I — عكاظ (@OKAZ_online) February 7, 2024

وشدد تقرير المركز الوطني السعودي للأرصاد بأنه لابد على شعب المملكة اتخاذ الحيطة والحذر في السير ليلًا في الشوارع، حيث لا يكون الخروج إلا في حالات ضرورية وطارئة للغاية.

كما نبه على ضرورة الابتعاد عن برك المياه وأعمدة الكهرباء حتى لا يتعرض أي مواطن سعودي لخطر الموت جراء الصعق الكهربائي.