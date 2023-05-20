طقس السعودية اليوم: استمرار فرص الأمطار الرعدية يوم السبت ومراقبة موجة جديدة من الأمطار الأسبوع القادم

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية السعودية احتمال حدوث عواصف رعدية في سبع مناطق يوم السبت، وموجة جديدة من الأمطار سوف يتم رصدها الأسبوع المقبل بالتفصيل من خلال خدمة طقس السعودية اليوم، الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن حذرك، فقد يسبب استمرار هطول الامطار في حدوث فيضانات في بعض المناطق ومن المتوقع حدوث الأمطار الرعدية في الايام المقبلة وعلى هذا النحو يُنصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الوقوع في العاصفة.

طقس يوم السبت 20 مايو وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية السعودية

اوضحت الأرصاد الجوية السعودية، إن احتمالات هطول أمطار رعدية ستستمر في مناطق عسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والمنطقة الشرقية والجوف والحدود الشمالية يوم السبت، وشددت الإدارة على ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى الأودية والجبل والأماكن المعرضة للفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة.

كما توقعت الإدارة موجة جديدة من الأمطار والعواصف الرعدية الأسبوع المقبل تبدأ يوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع ونصحت المواطنين والمقيمين بالبقاء على اطلاع دائم بأحوال الطقس والإرشادات الصادرة عن هيئة الأحوال الجوية.

إرشادات من هيئة الأرصاد الجوية السعودية

نصحت الهيئة المسؤلة عن طقس السعودية اليوم المواطنين والمقيمين باتخاذ الاحتياطات اللازمة وتوخي الحذر أثناء القيادة في طقس ممطر مع استمرار فرص هطول أمطار رعدية في 7 مناطق يوم السبت ورصد موجة جديدة من الأمطار الأسبوع المقبل.

واصدرت بيان قالت فيه أن العاصفة الرعدية ستستمر خلال عطلة نهاية الاسبوع في عسير والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة والجوف وحائل والحدود الشمالية، واكدت هيئة إدارة المرافق المواطنين والمقيمين باتخاذ الاحتياطات التالية: