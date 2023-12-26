طقس السعودية اليوم.. أمطار غزيرة تتحول لسيول ورياح عنيفة تضرب المملكة

كشف مركز الأرصاد الوطني السعودي عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر من العام الجاري 2023.

وتوقع المركز أن يشهد اليوم الثلاثلء طقسًا سيئًا على معظم المناطق بالمملكة العربية السعودية، كما توقع أن يستمر حالة الطقس السيئة لخمسة أيام قادمة.

حالة طقس السعودية اليوم الثلاثاء

أوضح المركز أن المملكة العربية ستشهد حالة من التقلبات الجوية بدايًة من اليوم الثلاثاء ولمدة خمسة أيام، والتي ستنتهي السبت المقبل.

وأوضح المركز الوطني السعودي قي تقرير نشره بالأمس الأثنين عن تحذير قوي لجموع الشعب السعودي، بالالتزام في المنازل خلال الفترة المقبلة، ويكون الخروج للحالة الطارئة فقط حتى لا يتعرض المواطنين للأذي جراء الطقس السيء خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن عدد من المناطق ستشهد هطول الأمطار بغزار فيها، كما سيصاحبها سيول ورياح قوية تصل سرعتها ل 60 كم في الساعة.

وأشار التقرير الصادر عن المركز الوطني السعودي إلى أن هذه الريال ستكون نشطة بشكل كبير بالإضافة إلى أنها ستكون محملة بالغبار والأتربة.

وأكد أن الطقس سيشهد حالة من التقلب الكبيرة، حيث ستكون هناك برك من المياه والتي لابد على المواطنين توخي الحذر والحيطة، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج مع تساقط البرد والثلوج في عدة مناطق.

المناطق التي ستتأثر بالطقس السيء اليوم الثلاثاء

كشف تقرير مركز الأرصاد الوطني السعودي عن عدد منالمناطق التي ستتأثر بالطقس السيء اليوم الثلاثاء، وتعد هذه المناطق: “مكة المكرمة، جدة، العاصمة المقدية، الليث، الطائف، بحره، الجموم، الكامل، أضم، العرضيات، ميسان، خليص”.

بينما جاء في تقرير حالة الطقس للخمسة أيام المقبلة أن حالة الطقس ستكون في أشد ذروتها يومي الأربعاء والخميس، حيث من المتوقع أن تتأثر مناطق: “تربة، المويه، الخرمة، رنية، القنفذة”، بهذا الطقس السيء، وذلك من الأربعاء وحتى الجمعة، حيث سيكون هناك هطول للأمطار بشكل متوسط وليست أمطار غزيرة.