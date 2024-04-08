أخبار السعودية

طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية تضرب الرياض

أحمد علي

تسود حالة من القلق لدي شعب المملكة العربية السعودية، بعد تحذيرات المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية خلال الساعات الماضية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين في السعودية

جاءت توقعات المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية بهطول أمطار رعدية على عدد من المناطق ومنها العاصمة السعودية الرياض والحرث والدائر.

وكشف عن هطول أمطار خفيفة على عدة مناطق منها جازان، والتي يصاحبها رياح نشطة، بالإضافة إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وأوضح المركز أن هذه الحالة ستستمر حتى الحادية عشر من مساء اليوم الإثنين.

الدفاع المدني السعودي تُحذر

قامت مديرية الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية بتوجيه تحذيرات شديدة للشعب السعودي، وذلك بعد الأمطار الرعدية الغزيرة التي تضرب بلاد الحرمين الشريفين.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن المستنقعات المائية والبرك، وتوخي الحذر في التواجد بالأماكن التي تضربها الأمطار، خاصة أعمدة الإنارة.

وأشارت إلى أنه لابد من الحيطة عند القيادة على الطرق السريعة والوعرة بالعاصمة السعودبة الرياض ومكة المكرمة.

وأوضحت أن الدفاع المدني السعودي أكدت على أن عيد الفطر المبارك في السعودية سيشهد هطولًا للأمطار الرعدية.

وكان المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية قد عانت بشدة من طقس فصل الشتاء هذا العام، بعدما تعرضت عددًا من المناطق لهطول أمطار غزيرة ورعدية أدت في الكثير من الأحيان لسيول قوية.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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