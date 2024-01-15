طقس السعودية: الشبط يشهد تغيرات مناخية.. تعرف على أهمها

توقع خبير الطقس السعودي، عبد العزيز الحصيني، أبرز التغيرات المناخية لحالة “الشبط” التي بدأت اليوم الاثنين 15 يناير ومن المتوقع أن تستمر لمدة 26 يومًا، وهي التوقعات التي نشرها على حسابه في منصة “إكس”.

طقس السعودية - مصدر الصورة: الشرق الأوسط

حيث أوضح الحصيني، أن الشبط يعني بداية انتظام النهار وتقصير الليل، وهو عكس حالة المربعانية حيث يكون الليل أطول من النهار، كما شرح أن الشبط يشهد ذروة البرد، وفي حالة هبوب الرياح القطبية أو السيبيرية قد يحدث ما يُسمى بـ “مقرقع البيبان” لدى العامة.

وأشار الحصيني إلى أن النجم الأول من الشبط هو “النعائم”، حيث يزداد فيه البرد والصقيع إذا هبت رياح قطبية أو سيبيرية، وأضاف أنه “إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم وقصر النهار للصائم وطال الليل للقائم.. أين المشمرون؟” وهو يعبر عن شدة البرد وقصر النهار وطول الليل.

وأوضح الحصيني أنه لا يُزرع في فترة الشبط شيء بسبب شدة برودته، كما أنه يُستحسن تسميد النباتات المستديمة وتقليم اليابس، وتبدأ النخيل البواكير في الطلوع، وأكد أن برودة الشبط تكون جافة وقوية على الجسم نظرًا لانخفاض نسبة الرطوبة.

وفيما يتعلق بحالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، مع احتمالية تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية وعلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، بمشيئة الله تعالى.