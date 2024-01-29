طقس السعودية.. أمطار خفيفة على عدة مناطق بالمملكة وتحذيرات من موجة باردة ليلًا

وجه المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تحذيرات اليوم الإثنين من شدة حالة طقس المملكة العربية السعودية، حيث يتوقع أن تشهد البلاد موجة برودة قوية.

وناشد مركز الأرصاد السعودي بضرورة اتباع المواطنين السعوديين إرشادات الدفاع المدني خلال الفترة المقبلة، خاصة في الفترة المسائية وبعد منتصف الليل.

مركز الأرصاد السعودي يوضح حالة الطقس اليوم الإثنين

أوضح المركز حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث شدد على أن هناك حركة للرياح السطحية في المملكة، والتي ستكون شمالية غربية وجنوبية غربية بسرعة 15 إلى 40 كيلو متر في الساعة الواحد، بينما ستصل إلى 50 كيلو متر في الساعة الواحدة.

موجة باردة قوية تؤثر على غالبية مناطق #المملكة تدريجيًّا خلال الأسبوع الحالي وتهوي بدرجات الحرارة إلى مستويات متدنية.https://t.co/JFzJdoaO68#طقس_السعودية pic.twitter.com/44Z0TCgujs — صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) January 29, 2024

وأشار المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره إلى أن هناك احتمالية لتكوين سحب رعدية ممطرة في عدد من المناطق، والتي ستكون بها الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 32 كيلو متر في الساعة الواحدة على الجزء الجنوبي، بجانب ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

كما أن الموج سيصل إلى أعلى من مترين مع تكوين السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.

وأضاف أن حالة البحر الأحمر ستكون خفيفة إلى متوسطة الأمواج، بينما سيكون مائج مع تكوين السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الشمالية والأوسطية.

وأضاف مركز الأرصاد السعودي أن هناك سحب رعدية مُمطرة مصحوبة برياح نشطة ستكون بعدد من المناطق وهما: “جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرّمة”، وأجزاء من المنطقة الشرقية.

وتوقع تكوين ضباب على أجزاء من هذه المناطق، فيما سيكون احتمال كبير لتساقط الثلوج الخفيفة على المرتفعات الموجودة في مناطق تبوك “علقان، الظهر، جبل اللوز”.

ونوه تقرير مركز الأرصاد السعودي عن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية شمالية غربية بسرعة 25 إلى 50 كيلو متر في الساعة الواحدة، إلى جانب ارتفاع الموج، والذي سيكون من متر ونصف إلى مترين.

وأكد على أن أمواج البحر المتوسط ستكون متوسطة إلى مائجة.