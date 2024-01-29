طقس السعودية.. أمطار خفيفة على عدة مناطق بالمملكة وتحذيرات من موجة باردة ليلًا
وجه المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تحذيرات اليوم الإثنين من شدة حالة طقس المملكة العربية السعودية، حيث يتوقع أن تشهد البلاد موجة برودة قوية.
وناشد مركز الأرصاد السعودي بضرورة اتباع المواطنين السعوديين إرشادات الدفاع المدني خلال الفترة المقبلة، خاصة في الفترة المسائية وبعد منتصف الليل.
مركز الأرصاد السعودي يوضح حالة الطقس اليوم الإثنين
#طقس_السعودية.. رياح في ثلاث مناطق و#أمطار خفيفة شمال #المملكة_العربية_السعودية#اليوم | @NCMKSAhttps://t.co/0JCP9OGQ6d
— صحيفة اليوم (@alyaum) January 29, 2024
أوضح المركز حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث شدد على أن هناك حركة للرياح السطحية في المملكة، والتي ستكون شمالية غربية وجنوبية غربية بسرعة 15 إلى 40 كيلو متر في الساعة الواحد، بينما ستصل إلى 50 كيلو متر في الساعة الواحدة.
موجة باردة قوية تؤثر على غالبية مناطق #المملكة تدريجيًّا خلال الأسبوع الحالي وتهوي بدرجات الحرارة إلى مستويات متدنية.https://t.co/JFzJdoaO68#طقس_السعودية pic.twitter.com/44Z0TCgujs
— صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) January 29, 2024
وأشار المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره إلى أن هناك احتمالية لتكوين سحب رعدية ممطرة في عدد من المناطق، والتي ستكون بها الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 32 كيلو متر في الساعة الواحدة على الجزء الجنوبي، بجانب ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.
كما أن الموج سيصل إلى أعلى من مترين مع تكوين السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.
حالة الطقس.. رياح سطحية تُعيق الرؤية في عدة مناطق بالمملكة⬇️
التفاصيل| https://t.co/OCZnkpKTLv #رواد_الأعمال #طقس_السعودية #المركز_الوطني_للأرصاد
— مجلة رواد الأعمال (@rowad_alaamal) January 29, 2024
وأضاف أن حالة البحر الأحمر ستكون خفيفة إلى متوسطة الأمواج، بينما سيكون مائج مع تكوين السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الشمالية والأوسطية.
وأضاف مركز الأرصاد السعودي أن هناك سحب رعدية مُمطرة مصحوبة برياح نشطة ستكون بعدد من المناطق وهما: “جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرّمة”، وأجزاء من المنطقة الشرقية.
طقس اليوم#طقس_السعودية pic.twitter.com/migjxIiheA
— الهدهد (@alhodhod21) January 29, 2024
وتوقع تكوين ضباب على أجزاء من هذه المناطق، فيما سيكون احتمال كبير لتساقط الثلوج الخفيفة على المرتفعات الموجودة في مناطق تبوك “علقان، الظهر، جبل اللوز”.
ونوه تقرير مركز الأرصاد السعودي عن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية شمالية غربية بسرعة 25 إلى 50 كيلو متر في الساعة الواحدة، إلى جانب ارتفاع الموج، والذي سيكون من متر ونصف إلى مترين.
حالة #الطقس المتوقعة اليوم الإثنينhttps://t.co/9RSST2nBPi#طقس_السعودية pic.twitter.com/8H9P8Zbtnh
— جوال المنطقة الشرقية (@JawalAlsharqya) January 29, 2024
وأكد على أن أمواج البحر المتوسط ستكون متوسطة إلى مائجة.