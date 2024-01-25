طقس الجمعة.. أمطار خفيفة على المدينة المنورة ونشاط للرياح على ينبع والرايس

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدًا الجمعة، غائمًا جزئيًا على معظم مناطق المملكة، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من المدينة المنورة، ونشاط للرياح على ينبع والرايس.

الرؤية الأفقية

تشمل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على منطقة المدينة المنورة، أمطارًا خفيفة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدي الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على المدينة المنورة والحناكية والعُلا وخيبر والعيص.

وتشمل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على محافظة ينبع ومركز الرايس، رياحًا شديدة، تصل سرعتها إلى ( 40 – 49 ) كم / ساعة، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعا في الأمواج.

يُنصح بارتداء الملابس الشتوية المناسبة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.

هبوب رياح شديدة

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس من هبوب رياح شديدة على محافظة ينبع ومركز الرايس، تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

تشمل تأثيرات الرياح الشديدة تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.