طقس الإثنين.. رياح وأمطار وضباب في عدد من أجزاء المملكة وانخفاض في درجات الحرارة

رصد المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره اليوم الإثنين الحالة المناخية في عدد من أجزاء المملكة، وتوقع نشاط للرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض، والأجزاء الشمالية والمنطقة الشرقية، والقصيم، وفي ذات الوقت ما زالت فرصة هطول الأمطار موجودة على طريف في الحدود الشمالية وفي الجوف (القريات)، ولم يستبعد المركز تكون الضباب على مرتفعات الباحة وعسير، وأجزاء من المنطقة الشرقية.

طقس المملكة- مصدر الصورة: المركز الوطني للأرصاد

حركة الرياح السطحية وحالة الموج

وقال المركز الوطني للأرصاد أن حركة الرياح على البحر الأحمر وفي المنطقة الغربية للمملكة ستتراوح سرعتها من 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الأوسط، فيما ستقل السرعة قليلا في الشمال والجنوب (15-30)، وسيكون اتجاه الرياح شمالي إلى شمالي غربي.

وبالتالي فإن حالة الموج ستكون في الجزء الأوسط متوسطة وسيرتفع الموج من متر إلى مترين، فيما سيكون هناك حالة موج خفيفة في الجزء الشمالي والجنوبي بحيث سيرتفع الموج من نصف متر إلى متر.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

اتجاه الرياح شمالي إلى شمالي شرقي على الجزء الشمالي من منطقة الخليج العربي، بينما ستتراوح سرعة الرياح في الشمال أيضا من 10-25 كم/ساعة، بينما سيكون اتجاه الرياح في الجزء الجنوبي، غربي إلى شمالي غربي، وستتراوح سرعة الرياح من 20-40 كم / ساعة.

وسيرتفع الموج من نصف متر إلى متر في الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين في الجنوب، وستكون حالة البحر في الشمال خفيفة، ومتوسطة على الجنوب.