أخبار السعودية

طفلة سعودية نسيتها أسرتها على طريق “الدمام-الرياض”!

هاجر بلتاجي

تم العثور على طفلة تم تركها من قبل ذويها على الطريق السريع “الدمام-الرياض”، من قِبل قوات الأمن الخاصة بحفظ الطرق في المنطقة الشرقية.

ويستفاد من هذا الخبر الأليم أهمية الحرص على الأطفال وضمان سلامتهم في كل الأوقات، وكونهم من أكثر فئات المجتمع عُرضةً للخطر والضرر في حال تركهم دون إشراف أو رعاية مناسبة.

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وأفاد حساب “أمن الطرق” الرسمي على “تويتر” بأن قواته في المنطقة الشرقية تمكنت من العثور على الطفلة بعد نسيانها من قبل ذويها على طريق “الدمام – الرياض” السريع، وأعلن الحساب أنه تم تسليم الطفلة لذويها بحالة صحية جيدة، والحمد لله.

يُبرز هذا الخبر السعي المتواصل للحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم، وتسليط الضوء على أهمية الحذر والانتباه عند السفر على الطرق السريعة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالأطفال وسلامتهم.

أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالسلامة على الطرق السريعة في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة الحالية التي تشهد تقلبات جوية وظروفاً مناخية غير مستقرة، ولهذا تؤكد القوات الخاصة على أهمية أخذ الحذر خلال السفر على الطرق السريعة، والالتزام بتعليمات السلامة لتفادي أي حوادث أو مخاطر محتملة.

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هاجر بلتاجي

طالبة بكلية الزراعة جامعة كفرالشيخ، أعشق التدوين في العديد من المجالات، وأهتم بكل ما هو جديد وممتع.

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