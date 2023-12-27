طفلة رضيعة تُثير الجدل عبر وسائل التواصل: “تأكل اللحمة بشراهة” (فيديو)

أثارت طفلة رضيعة الجدل عبر السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر أحد الأطفال الرُضع وهو يتناول الطعام بشراهة كبيرة.

وأظهر الفيديو الطفلة الرضيعة وهي تتناول طعامًا يأكله البالغين، مما أثار دهشة عدد من المتابعين، والذي عبروا عن اندهاشهم من هذا الفيديو.

ولم يتعرف بعد على هوية الطفلة، حيث يتسائل البعض عن بلد هذا الطفل، والتي يُعتقد أن تكون من الصين، حيث يرغب البعض من رواد التواصل للسفر لوالد ووالدة الطفل لمعرفة كيف حدث ذلك.

تعليقات المتابعين على الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي

علق المتابعين على مقطع الفيديو المتداول عبر منصة “تويتر” سابقًا، و”x” حاليًا، حيث قال حساب يُدعى “نور”، والتي كتبت: “مسكينة أخذوها محتوي”، بينما كتب حساب آخر: “ادعيلها بالبركة ماشاء الله ا لله يبارك فيها”.

بينما ذهب البعض لمعاناة هذه الطفلة من مرضًا ما مثل التقزم، حيث، كتب حساب يُدعى”husam zahrani”،، حيث قال: “هذي واضح عمرها كبير بس تعاني من التقزم لذلك يمكن عندها تقزم”.

فيديو الطفلة الرضيع

ومن المعروف طبيًا أن الأطفال حديثي الولادة لا يستطيعون أكل الطعام بهذه الطريقة التي تتناول بها هذه الطفلة، حيث يؤكد خبراء طيبون أن أمعاء الأطفال تكون غير مستعدة لمثل هذا الطعام كاللحم والأرز والأطعمة المسبكة.

وأصبحت هذه الطفلة حديث السوشيال ميديا، بعدما كسرت القاعدة الطبية، والتي يبحث عدد من الأطباء كيفية أكلها اللحمة بهذه الكيفية في هذا العمر.