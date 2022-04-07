طريقة التسجيل في منصة مسار

ويمكن التسجيل في منصة مسار من خلال المنصة، ويتم التسجيل في المنصة بإتباع الخطوات التالية:

  • يجب الذهاب إلى “منصة مسار” من هنا مسار تسجيل دخول.
  • ويجب اختيار الدخول من خلال منصة أبشر للأفراد.
  • ثم يتم تسجيل البيانات في الأماكن المخصصة لها.
  • ويجب تحديد طريقة الاستعلام التي توفرها المنصة لأي من الخدمات الواضحة أمام المستخدم.
  • وقم بالبحث عن الخدمة بواسطة رقم القيد.
  • ويجب تسجيل رقم القيد من خلال ملء البيانات المطلوبة بشكل كاملة.

ما هي خدمات موقع مسار؟

حيث توفر المنصة مجموعة خدمات للمواطنين والتي تتمثل فيما يلي:

  • يمكن من خلال المنصة الاستعلام عن “ترقيات الوظائف الحكومية”.
  • وتقوم المنصة بتوفر الإعلان عن جميع الوظائف الخالية في الحكومة.
  • ويمكن الاستعلام عن خدمات التعاقد بجميع الوظائف الحكومية.
  • كما يمكن تقديم التظلمات المختلفة الأغراض.
  • وتوفر المنصة خدمات مرتبطة بتدريب العديد من الموظفين المتميزين.
  • خدمات خاصة بترقيات الحركات التنقلية بكافة الوظائف الحكومية.