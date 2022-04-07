تمثل “منصة مسار” واحدة من أهم المنصات الإلكترونية في السعودية، وتعمل المنصة على تطوير الموارد البشرية، وقد تم إنشاء هذه المنصة ليتم تنفيذ مخططات المملكة لعام 2030 وذلك بغرض تحسين التحول الرقمي لجميع الخدمات المدنية المرتبطة بالنظام الوطني، وتساعد منصة مسار بوزارة الخدمة المدنية جميع الهيئات الحكومية من توفير آلية مميزة من أجل ترقية الموظفين بواسطة الترقيات الاستثنائية وغيرها من الخدمات الأخرى، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل منصة مسار.

طريقة التسجيل في منصة مسار ويمكن التسجيل في منصة مسار من خلال المنصة، ويتم التسجيل في المنصة بإتباع الخطوات التالية: يجب الذهاب إلى “منصة مسار” من هنا مسار تسجيل دخول.

ويجب اختيار الدخول من خلال منصة أبشر للأفراد.

ثم يتم تسجيل البيانات في الأماكن المخصصة لها.

ويجب تحديد طريقة الاستعلام التي توفرها المنصة لأي من الخدمات الواضحة أمام المستخدم.

وقم بالبحث عن الخدمة بواسطة رقم القيد.

ويجب تسجيل رقم القيد من خلال ملء البيانات المطلوبة بشكل كاملة. ما هي خدمات موقع مسار؟ حيث توفر المنصة مجموعة خدمات للمواطنين والتي تتمثل فيما يلي: يمكن من خلال المنصة الاستعلام عن “ترقيات الوظائف الحكومية”.

وتقوم المنصة بتوفر الإعلان عن جميع الوظائف الخالية في الحكومة.

ويمكن الاستعلام عن خدمات التعاقد بجميع الوظائف الحكومية.

كما يمكن تقديم التظلمات المختلفة الأغراض.

وتوفر المنصة خدمات مرتبطة بتدريب العديد من الموظفين المتميزين.

خدمات خاصة بترقيات الحركات التنقلية بكافة الوظائف الحكومية.