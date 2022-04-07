قامت وزارة الداخلية بعمل خدمة التحقق من فواتير فرجت لمساعدة المديونين في السجن والغارمات للإفراج عنهم قبل العيد، وقد حظيت هذه الخدمة باهتمام الكثير من فاعلي الخير في المملكة، ويتعاون بتقديم المساعدة في هذه الخدمة كلا من وزارة الداخلية السعودية ووزارة الموارد البشرية والهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي وصندوق النقد السعودي، ويمكن التحقق من فواتير فرجت عبر الراجحي وكذلك منصة ابشر إلكترونيا دون الحاجة الذهاب إلى المكاتب وتسديد فاتورة المسجونين.

المحتويات كيفية التحقق من فواتير فرجت تسديد فواتير فرجت عبر الراجحي تسديد فواتير فرجت عبر منصة أبشر كيفية التحقق من فواتير فرجت يجب الذهاب إلى “منصة ناجز الإلكتروني“. ثم قم بالضغط على خدمات التحقق. ويجب اختيار الفواتير الخاصة بخدمة فرجت من قائمة نوع التحقق. ثم قم بإدخال رقم فاتورة السداد التي نريد التحقق منها. وقم بالضغط على زر التحقق. سوف تظهر نتيجة الفاتورة ضمن الفئات المستفيدة أو لا. تسديد فواتير فرجت عبر الراجحي يجب الدخول إلى تطبيق الراجحي. وقم بإدخال الرقم المصرفي وكلمة المرور والرمز الخاص. ثم قم بالضغط على المدفوعات. ويجب اختيار سداد فاتورة لمرة واحدة واختار الخدمات الحكومية. وقم باختيار وزارة العدل التنفيذ القضائي. ثم إدخال رقم المشترك أو رقم الفاتورة أو الحساب والنقر على عرض المبلغ الموجود. وادخل المبلغ الذي نريد دفعه للمستحق والضغط على التالي. يتم ظهور البيانات كاملة وبيانات رقم المشترك والمبلغ الذي نريد سداده. تأكيد عملية الدفع ثم انقر على ادفع الآن. تسديد فواتير فرجت عبر منصة أبشر قم بالدخول إلى “منصة أبشر”. وقم بإدخال “اسم المستخدم وكلمة المرور”. واضغط على “خدماتي واختيار خدمة” فرجت ثم اختيار المديون. ويجب الدخول إلى نظام السداد عبر الحساب البنكي الخاص بالمتبرع. ثم قم بتحديد المبلغ المدفوع كلي أو جزئي واختيار رقم الفاتورة. وحدد المبلغ الذي نريد دفعه كلي أو جزئي. إتمام عملية الدفع وحفظ رقم فاتورة سداد.