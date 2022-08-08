طريقة وشروط التقديم على وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية والتخصصات المطلوبة

وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية يمكن التقديم عليها من خلال بوابة التوظيف على الموقع الإلكتروني للجامعة، ويمكنك التعرف على تفاصيل وظائف أمن المنشآت نساء، وتلك الوظائف متاحة في عدد من التخصصات ويحصل الموظفين على المميزات في هذه الوظائف تتمثل في الرواتب المناسبة لهم كما لا تحتاج بعض هذه الوظائف إلى خبرات سابقة في نفس مجال الوظيفة والوظائف متاحة لجميع التخصصات ومختلف المؤهلات العلمية.

وظائف جامعة الملك سعود

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة ومن بينها ما يلي:

مهندس معماري.

مفتش سلامة.

وظيفة أخصائي مزايا وتعويضات.

وظيفة محاضر في علم التشريح.

وظيفة أخصائي فني أول.

منسق التطوير المهني المستمر.

وظيفة أخصائية تمريض.

مشغل رسومات أول.

وظيفة أخصائي موارد بشرية.

وظيفة مساعد أمين مكتبة.

مساعد أمين مكتبة.

وظيفة مندوب شراء ثاني.

مهندس ميكانيكي.

وظيفة داعم فني أول.

وظيفة إداري عقود ثاني.

أمين مكتبة.

وظيفة داعم فني ثاني.

شروط التقديم على وظائف جامعة الملك سعود

تتمثل شروط التقديم في الوظائف الشاغرة التي أعلنتها الجامعة فيما يلي:

يكون المتقدم على الوظيفة سعودي الجنسية والوظائف غير متاحة للمقيمين.

توافر المؤهل العلمي المطلوب بحسب الوظيفة التي يقدم عليها.

إجادة اللغة الإنجليزية في التحدث والكتابة.

توافر عدد من سنوات الخبرة عند التقديم على بعض الوظائف.

موعد التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

يبدأ التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بداية من الأحد التاسع من شهر محرم 1444 وسوف يستمر لعدة أيام في شهر محرم لحين اكتمال الأعداد المطلوبة للتوظيف، ويتم قبولهم بعد التأكد من توافر جميع الشروط لديهم.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود

يتم التقديم على الوظائف الشاغرة من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة باتباع الخطوات التالية: