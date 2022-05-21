طريقة وشروط التقديم على وظائف الضمان الاجتماعي 1443

قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن توافر عدة وظائف، ولذلك يرغب العديد من الأشخاص بمعرفة طريقة التقديم على وظائف الضمان الاجتماعي في السعودية، وقد أكدت الوزارة أن التقديم على وظائف الضمان الاجتماعي للنساء والرجال 1443 تكون من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح طريقة التقديم على وظائف الضمان الاجتماعي وشروط هذه الوظائف.

رابط التقديم على وظائف الضمان الاجتماعي

حيث قامت وزارة الموارد البشرية بتوضيح رابط التقديم على وظائف الضمان الاجتماعي، ويتم التقديم في هذه الوظائف من خلال الخطوات التالية:

يجب الدخول على الموقع الرسمي للبرنامج.

ثم قم بالضغط على “إبدأ الخدمة”.

قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور التابع لموقع الوصول الوطني الموحد.

بعد تسجيل الدخول قم تقديم طلب جديد

يتم كتابة كافة البيانات الخاصة بالمتقدم.

أكمل إستمارة البيانات.

حدد الدرجة العلمية الأكاديمية التي حصلت عليها.

سوف يتم طرح بعض الأسئلة التي يلزم عليك الإجابة عنها بشكل صحيح.

قم بتحديد الطول والوزن الخاص بك.

قدم الدورات التدريبية التي قمت بالحصول عليها من قبل.

اكتب بعض التجارب العملية التي مررت بها.

حدد كلمة مرور جديد.

في النهاية انقر فوق “حفظ”.

سيتم إرسال نموذج التقديم وتتم المراجعة من قبل هيئة البرنامج واعلامك بالقبول في الوظيفة التي قمت بالتسجيل من أجلها.

شروط التقديم على وظائف الضمان الاجتماعي

حيث قامت وزارة الموارد البشرية بتوضيح الشروط اللازمة للتسجيل في وظائف الضمان الاجتماعي وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: