طريقة وشروط التسجيل في نظام نور رياض الأطفال 1444هـ

تم إنشاء هذا النظام من قبل وزارة التعليم، ويعد واحد من أشهر الأنظمة التعليمية التي تم إطلاقها في المملكة، ويشمل أنظمة التعلم التي تعتمد على الوسائل التكنولوجية المتطورة، يقوم بتغطية كل المدارس التابعة لوزارة التعليم السعودية ويمكنك الدخول إلى نظام نور والبدء في إتباع خطوات تسجيل رياض الأطفال وفقاً للشروط المطروحة، سوف نسلط الضوء في هذا المقال على موعد التسجيل والشروط الخاصة.

خطوات تسجيل رياض الأطفال 1444

من الممكن أن تقوم بالتسجيل في نظام نور لطفلك، من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى رابط نظام نور

قم بتسجيل كلمة المرور واسم المستخدم.

بعد ذلك قم بالضغط على خيار تسجيل الدخول.

أما إذا كانت أول مرة قم بالضغط على تسجيل ولي الأمر الجديد.

بعد ذلك أدخل البيانات المطلوبة للتسجيل بشكل صحيح.

بعد تسجيل الدخول للموقع قم بالضغط على صفحة تسجيل الأبناء.

قم بالنقر فوق زر تسجيل طالب جديد.

قم بكتابة رقم هوية الطالب.

كما يلزم كتابة صلة القرابة بين الطالب وولي الأمر.

كما يلزم كتابة الوظيفة.

قم بكتابة بيانات الطالب بشكل دقيق.

ثم قم لكتابة بيانات المدرسة التي تريد إلحاق طفلك بها.

أكتب اسم مدرسة أخرى حتى يتم تسجيل طفلك بها إذا كان العدد قد اكتمل في الأولى.

قم بوضع البيانات المطلوبة منك.

اضغط على زر تأكيد الطلب.

أما بالنسبة إلى موعد التسجيل الخاص بالعام الدراسي الجديد ويمكنك التعرف عليه فيما يأتي:

بالنسبة إلى سن ٣ أعوام وأكثر يكون من ٢٨ شوال ١٤٤٤.

تكون عملية التسجيل مفتوحة طوال السنة أو حتى اكتمال عدد الطلاب المسموح به.

أعمار القبول في الروضة من ٢٣-١-١٤٣٩ : ٢٢-١-١٤٤٠.

أما بالنسبة إلى مستوى الأعمار الثاني من ٢٣-١-١٤٣٨ : ٢٢-١-١٤٣٩.

أما بالنسبة إلى مستوى الأعمار الثالث من ٢٣-١-١٤٣٧ : ٢٢-١-١٤٣٨.

ما هي مواعيد التسجيل في نظام نور رياض الأطفال؟

يتم البدء في التقديم في الروضة، بداية من يوم 28 شوال في جميع أيام السنة.