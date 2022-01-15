طريقة وشروط التسجيل في برنامج وصول لدعم المرأة العاملة السعودية 2022 يعتبر برنامج وصول هو احد البرامج التى أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية السعودية للمراة العاملة بالشراكة مع مزودي الدعم للمراة العاملة بهدف العمل فى القطاع الخاص وتحسين الاستقرار الوظيفى. وتحسين الدخل والحد من البطالة بين السيدات وتحسين الدخل للمراة. وزيادة مشاركة المرأة فى العمل لتحقيق رؤية المملكة في 2030.تحسين وتطوير بيئة نقل المراة السعودية العاملة. الجهات المشاركة صندوق تنمية الموارد مع التامينات الاجتماعية يقوم الصندوق بتقديم دعم مالى بخصم 80% من تكلفة كل رحلة بحد اقصى 1100 ريال شهريا. وسوف نوضح خلال هذا المقال شروط وكيفية التسجيل في برنامج وصول 1443 -2022.

أهداف برنامج وصول لدعم المراة العاملة السعودية 2022

يعتبر برنامج وصول لة العديد من المزايا والأهداف التي يقدمها لدعم المرأة العاملة وهي

الحد من انتشار البطالة بين النساء فى المملكة العربية السعودية.

العمل على زيادة مشاركة المرأة في مجال العمل.

كذلك تحسين مستوى التنقل للمرأة العاملة داخل المملكة.

أيضا العمل على تحقيق الاستقرار المادي للمرأة.

مع الحد من تكاليف السفر والتنقل.

شروط التسجيل في برنامج وصول 1443 -2022

أعلنت وزارة التنمية البشرية فى المملكة عن بعض الشروط الواجب توافرها فى السيدات من أجل التسجيل في برنامج وصول

وأهم هذه الشروط هي

أن تكون المرأة حاملة للجنسية السعودية.

يجب الا يقل عم المراة عن 18 عام ولا يزيد عن 65 سنة.

ينبغي أن تكون مشتركة فى التأمينات الاجتماعية.

كما ينبغي تفعيل حساب المرأة على بوابة طاقات.

لا يتجاوز دخل المرأة الشهرى عن 8000 ريال سعودى.

لا يزيد مجموعها في الاشتراك في التأمينات عن 36 شهرا خلال خمس سنوات.

المدن التي يتوفر بها برنامج وصول في المملكة

يتوفر برنامج وصول فى بعض المناطق بالمملكة وهى

الأحساء . الباحة. الحوية. الجبيل. الخبر. تبوك. حائل. بريدة. الهفوف. جيزان. جدة. الطائف. الرياض. الزلفى. الخبر. النايبة. المبرز.القنفذة.أبها. ينبع. عرعر. سكاكا. خميس مشيط. حفر الباطن. وادى الدواسر وغيرها من المناطق الاخرى التى تدعم برنامج وصول داخل المملكه العربية السعودية.

كيفية التسجيل فى برنامج وصول 1443 -2022