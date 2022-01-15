طريقة وشروط التسجيل في برنامج الدعم السكني السعودي 1443 -2022 للرجال والنساء. تسعى الحكومة السعودية الى مساعدة كافة فئات المجتمع السعودى. على تحسين مستوى المعيشة والحياة الاجتماعية عن طريق تقديم العديد من البرامج والحلول اللازمة. ومن ضمن هذه البرامج برنامج دعم سكني ويعتبر برنامج الدعم السكني فى المملكة العربية السعودية من الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية. من خلال البوابة الإلكترونية سكنى. والتى تساعد المواطن السعودى فى الحصول على سكن لائق وفق معايير انشائية مميزة. ويشمل البرنامج العديد من الفئات مثل كبار السن والأرامل والأيتام والعسكريين وأصحاب الاحتياجات الخاصة. عبر تقديم المنح والقروض الإسكانية.

شروط التقديم فى برنامج الدعم السكني

لقد أتاحت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية برنامج الدعم السكني وهناك بعض الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للحصول على الدعم السكني وهي

أن يكون المتقدم سعودى الجنسية.

ان تكون الاسرة المتقدمة مقيمة في الأراضي السعودية.

لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

كذلك ألا يكون احد افراد الاسرة مالك لمنزل حكومي خلال خمس سنوات الماضية.

يجب أن يكون المتقدم زوجا او اب او من يعول الأسرة.او امرأة او زوجة أو أم.

اذا كانت المراة مطلقة او ارملة يجب ان يمر على طلاقها او وفاة زوجها عامين أو أكثر.

يمكن التقديم على الدعم السكني من قبل الاخوة اذا توفى والدهم او من ينوب عنه.

طريقة التسجيل في الدعم السكني السعودى للرجال والنساء 2022 -1443

يمكن التسجيل في برنامج الدعم السكني من خلال صندوق التنمية العقارية أو موقع سكنى وينبغى اتباع الخطوات التالية للتسجيل فى دعم سكنى

الدخول الى الرابط الرسمي لموقع وزارة الاسكان.او الدخول على موقع منصة سكنى.

ثم الضغط على زر تسجيل جديد مع فتح حساب خاص.

إدخال البيانات المطلوبة وتحديث الحساب.

التأكد من إدخال البيانات وتحديث الحساب فى دعم سكني.

التقديم على وحدة سكنية بإدخال البيانات التي يتم تقديمها على الموقع.

ادخال بيانات الاتصال مثل رقم الهاتف والبريد الالكتروني.

شروط التقديم للنساء والعسكريين